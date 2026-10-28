“Si no me empujaba Nahuel Molina, no llegaba”: la revelación de un futbolista español sobre la jugada que definió el Mundial 2026

Gol de Ferrán Torres en la final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Nico Williams sumó un nuevo dato para confirmar lo negativa que fue la final de la Copa del Mundo para la Selección argentina al dar un detalle determinante.

En las últimas horas, se viralizó un comentario de la figura del Athletic Club de Bilbao sobre la jugada que terminó con el decisivo tanto de Ferrán Torres.

Gol de Ferrán Torres en la final del Mundial 2026. Foto: EFE

“Creo que la gente no se dio cuenta. Si no me empuja Nahuel Molina, no llego. Ni en mil vidas llegaba”, contó el delantero que envió la pelota hacia atrás para la llegada del actual punta del PSG, que por aquel entonces defendía la camiseta del Barcelona.

“Cuando está el balón cayendo, me empuja con los dos brazos. Cuando veía venir el balón, dije: ‘No llego’. Cuando me empujó, dije: ‘¡Ostia, llego!’. No me dio el lugar para rematar, pero la dejé ahí y justo estaba Ferrán (Torres) y la metió“, aseguró en una entrevista con el canal de la empresa Fútbol Emotion.

A los 105 minutos de la final de la Copa del Mundo, Pedro Porro envió un centro hacia el segundo palo para Nico Williams.

El delantero llegó con lo justo a cabecear la pelota hacia el área chica y Torres abrió el marcador en Nueva Jersey.

El gol de Ferran Torres para darle el segundo título mundialista a España en 2026. Foto: Reuters (Dylan Martínez)

Finalmente, España se consagró en Nueva York y bordó su segunda estrella en el torneo más importante del fútbol.