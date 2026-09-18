Harry Kane reveló qué le dijo a Lionel Messi tras la derrota ante Argentina

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El abrazo entre Harry Kane y Lionel Messi fue una de las escenas más comentadas después de la semifinal que enfrentó a Argentina con Inglaterra. Con el resultado consumado y la frustración todavía presente, el delantero inglés decidió acercarse al capitán argentino. Tiempo después, explicó qué ocurrió durante aquel breve encuentro y reveló el mensaje que le transmitió antes de abandonar el campo.

El goleador reconoció que la eliminación representó uno de los momentos más difíciles de su participación en el Mundial. Sin embargo, sostuvo que el dolor deportivo no modificó la admiración que siente por Messi ni su intención de reconocer el mérito del seleccionado vencedor. Su gesto, según explicó, estuvo motivado por el respeto hacia el rival y por la dimensión de la trayectoria del futbolista argentino.

Qué le dijo Harry Kane a Lionel Messi después del partido

La incógnita alrededor del abrazo tuvo una respuesta sencilla. Harry Kane contó que se acercó a Lionel Messi para desearle suerte en la final. No se trató de una conversación extensa ni de un intercambio cargado de misterio, sino de una muestra de reconocimiento entre dos referentes internacionales después de un partido decisivo.

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Aunque su selección acababa de quedar fuera de competencia, Kane eligió afrontar el desenlace con serenidad. En su relato, explicó que intentó mantener la cabeza en alto y comportarse con respeto hacia el equipo que había conseguido avanzar. Para el capitán inglés, esa actitud forma parte de la esencia del Mundial, un torneo en el que las máximas figuras se enfrentan en el escenario más importante y donde una de las dos necesariamente debe aceptar la derrota.

El gesto adquirió mayor relevancia por el contexto. Inglaterra había conseguido ponerse en ventaja, pero la Selección Argentina revirtió el marcador y se impuso por 2-1, asegurándose así un lugar en la definición. La remontada convirtió el cierre del encuentro en un golpe especialmente duro para los ingleses y en una celebración inolvidable para la Albiceleste.

La admiración de Kane por Messi más allá de la rivalidad

Al recordar aquel episodio, Kane no limitó sus elogios a las condiciones futbolísticas del rosarino. El delantero aseguró que siguió durante años la evolución profesional de Messi y lo definió como un jugador extraordinario. Además, señaló que las referencias personales que recibió sobre él siempre resaltaron su humildad y su comportamiento fuera del campo.

Los dos futbolistas no construyeron una relación cercana y, de acuerdo con el propio inglés, solamente coincidieron en unas pocas oportunidades. Aun así, esos encuentros fueron suficientes para dejarle una impresión positiva. Kane puso el foco en una característica que considera fundamental: la capacidad de Messi para colocar los objetivos colectivos por encima de los logros individuales.

Según su análisis, esa mentalidad ayuda a comprender parte del éxito alcanzado por Argentina. El atacante entiende que el liderazgo no se limita a marcar goles, asistir o decidir partidos, sino que también implica orientar al grupo y mantenerse comprometido con un objetivo común. Desde su perspectiva, Messi sostuvo esa conducta a lo largo de su carrera y la trasladó directamente al seleccionado nacional.

Una derrota dolorosa que no cambió su actitud

Para Kane, la eliminación tuvo un impacto profundo porque se produjo a un paso del partido por el título. Inglaterra había llegado con expectativas de pelear por la Copa, por lo que el desenlace ante Argentina resultó difícil de procesar. Pese a ello, el delantero evitó convertir la frustración en una reacción contra el adversario.

Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Su acercamiento a Messi funcionó como una forma de aceptar el resultado y reconocer lo realizado por el conjunto dirigido por Lionel Scaloni. La imagen también mostró una faceta menos habitual del fútbol de máxima competencia: la posibilidad de que dos rivales se expresen admiración inmediatamente después de haber disputado un encuentro de enorme tensión.

Kane sostuvo que procuró marcharse con dignidad y sin opacar la clasificación argentina. En lugar de concentrarse exclusivamente en la decepción, eligió valorar la actuación del rival y el recorrido de uno de los jugadores más influyentes de la historia. El abrazo con Messi terminó representando deportividad, respeto y reconocimiento, incluso en uno de los días más amargos para el seleccionado inglés.

Harry Kane y una temporada que lo acercó a Messi y Cristiano Ronaldo

La entrevista también permitió conocer el balance de Kane sobre su rendimiento individual. El atacante calificó la temporada 2025/26 como la mejor de su carrera y destacó una producción de 73 goles en 65 partidos entre sus actuaciones con Bayern Múnich e Inglaterra. Ese registro fortaleció su candidatura al Balón de Oro y lo colocó dentro de una conversación dominada durante varios años por Messi y Cristiano Ronaldo.

A pesar de la repercusión de sus estadísticas, el inglés evitó proclamarse favorito. Su postura fue mantener el foco en los desafíos de la nueva temporada y reconocer la contribución de sus compañeros. También manifestó su orgullo por haber alcanzado una cifra goleadora extraordinaria, cercana a algunos de los registros más destacados del fútbol moderno.

Kane también habló sobre la posibilidad de sumar otra Bota de Oro. Conseguirla le permitiría ingresar en un grupo todavía más selecto de goleadores, aunque aclaró que los premios personales no constituyen su única motivación. Desde su mirada, marcar goles tiene valor principalmente cuando esa producción ayuda a cumplir los objetivos colectivos.

El mensaje que dejó el abrazo entre Messi y Kane

Más allá de las estadísticas y de la eliminación, el episodio dejó una imagen potente. Kane perdió uno de los partidos más importantes de su carrera, pero encontró espacio para felicitar a Messi y desearle fortuna en la final. Su explicación confirmó que el abrazo no fue un saludo protocolar, sino una expresión consciente de admiración hacia el capitán argentino.

En un Mundial marcado por la presión y los resultados, el gesto mostró que la competencia no necesariamente elimina el respeto. Harry Kane reconoció la victoria de Argentina, elogió la humildad de Lionel Messi y transformó una derrota dolorosa en una escena de deportividad que tuvo repercusión internacional.