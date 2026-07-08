Egipto denunció ante la FIFA el arbitraje del partido contra Argentina: “El torneo está arreglado”

La Asociación Egipcia de Fútbol presentó una denuncia ante la FIFA por el arbitraje del francés François Letexier tras la derrota frente a Argentina en los octavos de final. Foto: REUTERS

La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones. Tras la derrota por 3-2 en un agónico encuentro, la Selección de Egipto decidió presentar un reclamo formal ante la FIFA por el desempeño del equipo arbitral encabezado por el francés François Letexier.

La federación egipcia solicitó que el organismo abra una investigación sobre distintas acciones ocurridas durante el encuentro y también pidió que la terna arbitral francesa no vuelva a dirigir en lo que resta del certamen.

El reclamo se centra en un gol anulado por el VAR y una presunta infracción previa al tanto que selló la remontada de la Selección Argentina. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Egipto elevó una queja formal por el arbitraje ante la FIFA

Luego del encuentro, dirigentes y protagonistas del seleccionado africano manifestaron su profundo malestar por algunas decisiones arbitrales que, a su entender, terminaron influyendo en el resultado. El entrenador Hassan fue uno de los más duros al analizar el partido y afirmó:

“Diré lo que pienso sin importar las consecuencias. Este fue un partido amañado y todo el mundo lo vio”. En la misma línea se expresó Ziko, autor del segundo gol de Egipto: “Felicitaciones Argentina por la Copa del Mundo. Este torneo está arreglado. El árbitro fue injusto”.

Horas después, la Asociación Egipcia de Fútbol confirmó que presentó una denuncia formal ante la FIFA. El presidente de la entidad, Hany Abo Rida, explicó el motivo de la presentación:

“Hemos exigido una investigación sobre algunos incidentes en los que se vieron jugadas que no se contabilizaron a favor de Egipto”.

El entrenador Hassan y el delantero Ziko cuestionaron con dureza el arbitraje y pidieron que se investiguen las decisiones tomadas durante el partido. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Las jugadas que motivaron el reclamo

La protesta de la federación egipcia se centra principalmente en dos acciones puntuales ocurridas durante el encuentro. La primera corresponde al gol convertido por Ziko que fue anulado tras la intervención del VAR por una infracción previa sobre Lisandro Martínez.

La segunda hace referencia a una presunta falta sobre un futbolista egipcio en el inicio de la jugada que terminó con el tercer gol de Argentina, acción que, según el reclamo, no fue sancionada ni revisada por la asistencia arbitral por video.

Además de solicitar una investigación sobre esas decisiones, la federación africana pidió que la terna arbitral francesa no sea designada para dirigir ninguno de los partidos restantes del Mundial.

Además de solicitar una investigación, la federación egipcia pidió que la terna arbitral francesa no vuelva a dirigir encuentros en lo que resta del Mundial 2026. Foto: Reuters (Paul Childs)

¿Puede cambiar el resultado del partido?

Pese a la contundencia del reclamo, la presentación realizada por Egipto no tendrá impacto sobre el resultado deportivo.

Los reglamentos de la FIFA no contemplan la modificación del marcador por este tipo de protestas relacionadas con decisiones arbitrales durante el desarrollo del juego. En todo caso, el organismo puede utilizar la denuncia para evaluar el desempeño de los árbitros y determinar eventuales sanciones o futuras designaciones.

Hasta el momento, la FIFA no emitió un pronunciamiento oficial sobre la presentación realizada por la Asociación Egipcia de Fútbol.

Mientras tanto, Argentina ya piensa en Suiza

Mientras la polémica continúa fuera de la cancha, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni dejó atrás el sufrido triunfo frente a Egipto y ya concentra todos sus esfuerzos en el próximo desafío.

Mientras la FIFA analiza la presentación de Egipto, la Selección Argentina ya se enfoca en el duelo frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial. Foto: REUTERS

La Albiceleste se enfrentará este sábado, desde las 22 (hora argentina), a la Selección de Suiza en Kansas City, con el objetivo de avanzar a las semifinales del Mundial 2026 y seguir defendiendo el título conseguido en Qatar 2022.