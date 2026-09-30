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Tiene 29 años, fue campeón del mundo con España y maneja el mismo auto hace 8 años: el futbolista que lleva una vida alejada de los lujos

El futbolista español construyó una identidad propia basada en el bajo perfil, la sencillez y decisiones personales que lo distinguen del resto. Su historia demuestra que también es posible llegar a la cima sin transformarse en una celebridad a tiempo completo.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Tiene 29 años, fue campeón del mundo con España y hay cuatro detalles de su vida que lo hacen único.
Tiene 29 años, fue campeón del mundo con España y hay cuatro detalles de su vida que lo hacen único. Foto: REUTERS
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Con 29 años, Unai Simón alcanzó la gloria máxima. El arquero de la Selección de España fue una de las grandes figuras del Mundial 2026, certamen en el que levantó la Copa del Mundo y además recibió el premio al Mejor Arquero del torneo. Sin embargo, detrás de sus atajadas decisivas y de los festejos históricos aparece una historia tan llamativa como poco común en el fútbol actual.

Lejos de los lujos excesivos, estereotipos y la exposición permanente que suelen rodear a las estrellas internacionales, el guardameta español construyó una identidad propia basada en el bajo perfil, la sencillez y decisiones personales que lo distinguen del resto.

Del Mundial 2026 a la humildad absoluta: el increíble motivo por el que sigue usando el mismo auto desde hace ocho años

En tiempos donde los futbolistas exhiben colecciones de autos deportivos valuadas en millones de euros, Unai Simón sorprende por una elección que parece sacada de otra época. Pese a convertirse en campeón del mundo y en el mejor arquero del planeta, continúa manejando un Renault Vel Satis que lo acompaña desde hace aproximadamente 8 años.

Una Simón continúa manejando un Renault Vel Satis que lo acompaña desde hace 8 años. Foto: Wikipedia

La historia se convirtió en una curiosidad muy comentada en España porque refleja a la perfección su forma de entender la vida. Mientras otros deportistas cambian de vehículo constantemente o convierten sus adquisiciones en contenido para redes sociales, Simón mantiene intacta una costumbre que nació mucho antes de tocar la cima del fútbol mundial.

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Para muchos, el auto ya es una especie de símbolo de su personalidad: discreta, auténtica y alejada de cualquier necesidad de ostentación.

La drástica decisión que tomó para proteger su salud mental: adiós a las redes sociales

Otra de las características que más llaman la atención del arquero español tiene que ver con su relación con la exposición pública. En una era dominada por Instagram, TikTok y X, Simón eligió recorrer el camino contrario.

Unai Simón decidió cerrar sus redes sociales con el objetivo de proteger su salud mental de los comentarios externos. Foto: Reuters (Daniel Becerril)

El guardameta decidió cerrar sus redes sociales con el objetivo de proteger su salud mental de los comentarios externos. Según explicó en distintas oportunidades, entendió que las críticas pueden ser tan dañinas como los elogios desmedidos cuando provienen de millones de personas.

La determinación llegó en un contexto en el que cada vez más deportistas de élite reconocen el impacto emocional que generan las plataformas digitales. Para Simón, tomar distancia del ruido virtual se convirtió en una herramienta para enfocarse exclusivamente en su rendimiento, su entorno cercano y su bienestar personal.

Ni tatuajes ni excentricidades: por qué Unai Simón es una rareza entre las estrellas del fútbol

Si hay algo habitual en los vestuarios del fútbol moderno son los tatuajes. Prácticamente todas las grandes figuras exhiben diseños vinculados a sus familias, creencias o momentos importantes de sus carreras. Sin embargo, Unai Simón constituye una excepción absoluta.

Unai Simón no tiene un solo tatuaje en su cuerpo, una particularidad que resulta poco frecuente. Foto: Reuters (Jessie Alcheh)

El arquero español no tiene un solo tatuaje en su cuerpo, una particularidad que resulta tan poco frecuente como llamativa dentro de una generación donde esta tendencia parece casi una regla.

La elección responde simplemente a una cuestión de preferencias personales. Nunca sintió la necesidad de sumarse a una moda para encajar o destacar entre sus colegas. De hecho, quienes siguen su carrera aseguran que ese rasgo encaja perfectamente con una personalidad caracterizada por la naturalidad y autenticidad.

El costado menos conocido del mejor arquero del mundo: las dos carreras universitarias que estudió

Más allá de los entrenamientos, los viajes y la exigencia de competir al máximo nivel, Unai Simón también dedicó tiempo a su formación académica. Un aspecto poco habitual en futbolistas de élite que terminaría convirtiéndose en otra de sus particularidades.

El arquero español Unai Simón se llevó el Guante de Oro, entregado al mejor arquero del Mundial 2026. Foto: Reuters (Dylan Martínez)

El campeón del mundo estudió Fisioterapia y también Administración de Empresas, dos áreas completamente diferentes que demuestran su interés por construir herramientas para el futuro más allá del deporte profesional.

La combinación resulta llamativa: por un lado, una disciplina estrechamente vinculada al cuidado físico y la recuperación de los atletas; por el otro, una formación relacionada con la gestión y el mundo empresarial.

El héroe inesperado que conquistó el mundo sin cambiar su esencia

En una industria donde la imagen suele tener tanto peso como el rendimiento, Unai Simón representa un caso singular. Campeón del mundo, dueño del premio al mejor arquero del Mundial 2026, estudiante universitario, alejado de las redes sociales, sin tatuajes y todavía al volante del mismo auto que utilizaba años atrás.

Pau Cubarsí, Rodri y Unai Simón, los tres pilares defensivos de la Selección de España en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Jeenah Moon)

Su historia demuestra que también es posible llegar a la cima sin transformarse en una celebridad a tiempo completo. Porque mientras millones de hinchas recuerdan las atajadas que llevaron a España a la gloria, él sigue aferrado a los mismos principios que lo acompañaron desde el comienzo.

Y quizás sea precisamente esa autenticidad la que termine convirtiéndolo en una de las figuras más interesantes y diferentes del fútbol moderno.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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