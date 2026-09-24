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El futbolista inglés fanático de Cristiano Ronaldo que se rindió ante Lionel Messi luego de enfrentarlo en el Mundial 2026

Se trata de Morgan Rogers, una de las jóvenes figuras de la Selección inglesa. Su mirada del capitán argentino tras la histórica semifinal en Atlanta.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Morgan Rogers con Lionel Messi en el Mundial 2026.
Morgan Rogers con Lionel Messi en el Mundial 2026. Foto: REUTERS
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Morgan Rogers, delantero inglés del Chelsea e integrante de los Tres Leones, se deshizo en elogios para con Lionel Messi, a quien enfrentó en la histórica semifinal del Mundial de 2026, en la que Leo alcanzó su tercera final de Copa del Mundo.

El atacante destacó que “no podía creer” la forma de jugar del capitán argentino a sus 39 años, y comentó que debe haber sido “imposible” de detener en su mejor momento.

Lionel Messi durante Argentina-Inglaterra
Lionel Messi, Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026. Foto: REUTERS

El futbolista recordó con dolor el partido de la semifinal, en la que su seleccionado se perdió la oportunidad de jugar la segunda final mundialista de su historia, y destacó el nivel increíble de actual jugador del Inter Miami en aquel partido, con un segundo tiempo consagratorio y trascendental en los últimos minutos, con las asistencias de los dos goles argentinos, a pesar de su avanzada edad.

“Cristiano Ronaldo es mi jugador favorito a nivel personal, pero jugué contra Messi en aquella semifinal”, comenzó el delantero, que afirmó que no podía creer el nivel del 10, aún con 39 años y disputando sus últimos partidos con la selección argentina, luego de 21 años representándola.

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Morgan Rogers, rendido ante Messi por su actuación en el Mundial 2026.

Además, el atacante inglés imaginó que, en plenitud física, no debía haber “nada que pudieras hacer” para detenerlo, ya que “incluso en ese partido no había nada que pudieras hacer contra él”.

Por último, Rogers dio cuenta que fue el anteúltimo partido del mejor jugador de la historia antes de retirarse de la Selección, por lo que sentenció: “Imaginá entonces lo que hacía antes”.

Lionel MessiMundial 2026Cristiano Ronaldo
Matias Greisert
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