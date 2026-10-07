Luis Caputo ultima detalles para su viaje a Tailandia y apuesta a reunirse con Kristalina Georgieva

Luis Caputo y Kristalina Georgieva Foto: X Caputo

Luis Caputo viajará este fin de semana a Bangkok, Tailandia, para participar de la Reunión Anual del Fondo Monetario Internacional, durante la cual volverá a tomar contacto con la titular del organismo, Kristalina Georgieva.

El diálogo se dará en medio de la tercera revisión del programa en curso, cuyo staff report aún no fue publicado por la misión que trabajó en Buenos Aires sobre el final de septiembre. La delegación también estará integrada por el viceministro, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, entre otros.

El ministro participará de las reuniones de los diferentes comités que forman la reunión y también del plenario de gobernadores. La reunión con Georgieva será una nueva oportunidad para intentar cerrar la revisión pendiente y que define un desembolso de US$900 millones.

Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en el G20. Foto: X @LuisCaputoAR

Si bien en el Gobierno descuentan que finalmente se aprobará la auditoría, resta conocer cómo será tratado el desvío fiscal que se produjo en el primer semestre. Una de las opciones es que el Gobierno haya solicitado un waiver por el incumplimiento.

El dato positivo es el sobrecumplimiento de la meta de reservas, luego de que el Banco Central compró más de US$14.000 millones.

El tema energético y el impacto de la inteligencia artificial serán ejes centrales de las deliberaciones de la Asamblea.

La titular del FMI visitó las instalaciones de Vaca Muerta en su desembarco a Argentina. Foto: Cuenta de Twitter de Horacio Marín

Este miércoles, Georgieva dio inicio formal a la reunión y planteó que la inversión global en inteligencia artificial supera la destinada a infraestructuras históricas tradicionales, y el comercio de hardware de IA representa más de una décima parte del comercio mundial de bienes.

Georgieva planteó que existe el riesgo de profundizar la desigualdad económica global al dejar al margen a las economías no integradas. Acerca de los precios de la energía y de la inflación remarcó que los precios persistentemente altos de la energía generan intensas presiones inflacionarias.

Señaló que estos sobrecostos encarecen fertilizantes, alimentos e insumos industriales. Asimismo, Georgieva advirtió que la deuda pública mundial se encamina a superar el 100 % del PIB.

Kristalina Georgieva en la cumbre del FMI en Tailandia. Foto: EFE

Por ello, instó a las economías avanzadas a aplicar planes de consolidación a mediano plazo, mientras que los países de mercados emergentes y de bajos ingresos deben reconstruir sus márgenes fiscales y reservas internacionales.

Ante este escenario, la directora del FMI hizo un llamado “urgente” a mantener una política monetaria prudentemente restrictiva, supervisar los riesgos de estabilidad financiera derivados de la concentración en la IA e impulsar reformas estructurales que reduzcan la burocracia y liberen el espíritu emprendedor.