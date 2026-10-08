Inflación en Ciudad de Buenos Aires: fue de 1,8% en septiembre, 0,1% más que en agosto

El dato de la inflación de septiembre en Ciudad de Buenos Aires.

La Ciudad de Buenos Aires difundió este jueves el dato correspondiente a la evolución de los precios durante septiembre. Según el Índice de Precios al Consumidor de CABA (IPCBA), la inflación fue del 1,8%, lo que representa un incremento de 0,1 puntos porcentuales respecto del 1,7% registrado en agosto.

Con este resultado, el nivel general de precios acumuló una variación del 23,7% entre enero y septiembre de 2026. En tanto, al comparar septiembre de este año con el mismo mes de 2025, la inflación interanual alcanzó el 32,9%.

El dato adquiere relevancia porque permite observar la evolución de los precios en uno de los principales distritos del país y funciona como una referencia previa a la medición nacional.

El incremento de los precios que repercute en el bolsillo de los argentinos. Foto: Freepik

Qué sectores impulsaron la inflación en CABA

Durante septiembre, distintos rubros tuvieron incidencia en el aumento del nivel general de precios. Entre las divisiones que explicaron una parte significativa de la variación se encuentran vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; alimentos y bebidas no alcohólicas; salud y educación.

En conjunto, estas categorías habían explicado durante agosto el 64,9% del incremento del Nivel General, en un contexto marcado por el comportamiento de los servicios y de algunos productos de consumo cotidiano.

La evolución de estos rubros resulta clave para comprender el impacto de la inflación sobre los hogares porteños, especialmente en gastos vinculados con la vivienda, la alimentación, la salud y la educación.

Cuándo se conocerá la inflación nacional del INDEC

El dato de inflación de CABA funciona como uno de los indicadores que permiten anticipar la tendencia del índice nacional, aunque ambas mediciones tienen diferencias metodológicas y de cobertura.

Suba generalizada de precios que se registra en el consumo diario.

El próximo dato clave será el que publique el INDEC, que dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional correspondiente a septiembre durante la próxima semana, programado para el martes 13 de octubre.

De esta manera, la medición porteña ofrece una primera referencia sobre el comportamiento de los precios antes de la publicación del indicador nacional, que permitirá conocer cuánto aumentó la inflación en el conjunto del país y cómo evolucionó frente al registro de agosto 2026.