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La actividad económica registró en julio una caída del 2,9%, según informó el INDEC

En tanto, a nivel interanual, el indicador bajó 1,4%. Comercio y manufacturas, los sectores más golpeados.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Actividad económica, industria argentina, NA
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Según informó este jueves el INDEC, en julio de 2026, el estimador mensual de actividad económica registró una caída de 1,4% interanual y del 2,9% respecto a junio en la medición desestacionalizada.

Con relación a igual mes de 2025, siete de los quince sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en julio.

Se destacaron Pesca (424,5% i.a.) y Explotación de minas y canteras (8,4% i.a.).

Estas actividades fueron a su vez las de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguidas por Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (0,7% i.a.).

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Por su parte, ocho sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-5,1% i.a.).

Este sector, junto con Industria manufacturera (-4,6% i.a.), le restaron 1,3 p.p. a la variación interanual del EMAE.

Empleados de comercio
Comercio Foto: -

Ocho de los quince sectores retrocedieron. Comercio (-5,1% i.a.) e industria manufacturera (-4,6% i.a.) restaron 1,3 pp, a lo que se sumaron las bajas de construcción (-3,3% i.a.) e intermediación financiera (-3,0% i.a.). Del otro lado, pesca, minería (+8,4% i.a.) y agro (+0,7% i.a.) aportaron 1,0 pp, insuficiente para compensar.

El dato efectivo del segundo trimestre resultó, además, algo mejor que lo que anticipaba el último REM: el relevamiento de agosto esperaba una contracción desestacionalizada de 0,9%, frente al descenso finalmente observado de 0,6%. Hacia adelante, el consenso proyecta una recuperación de 1,1% en el tercer trimestre y de 1,3% en el cuarto. En ese escenario, la debilidad observada en los últimos meses sería consistente con una recuperación irregular, con retrocesos y avances sucesivos, más que con una trayectoria lineal de crecimiento.

La perspectiva anual ayuda todavía más a ordenar la discusión. El PIB creció 4,5% en 2025 y el último REM espera una expansión de 2,1% en 2026, 2,9% en 2027 y 3,0% en 2028. Para 2027, el escenario oficial es más expansivo: el proyecto de Presupuesto 2027 proyecta un crecimiento del 4%, frente al 2,9% esperado por el consenso relevado por el Banco Central.

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