Día del Psicólogo en Argentina: por qué se celebra cada 13 de octubre y las mejores frases para dedicarles

Esta fecha fue instituida en 1974 tras el Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología.

Día del Psicólogo en Argentina. Foto: Freepik

Cada 13 de octubre se celebra el Día del Psicólogo en Argentina, una fecha instituida en 1974 tras el Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología, convocado por la Confederación de Psicólogos de la República Argentina (CoPRA) en la ciudad de Córdoba.

El objetivo de aquella reunión fue reflexionar sobre los derechos laborales, la identidad profesional y el rol social de la psicología, en un contexto en el que miles de especialistas de todo el país se unieron para fortalecer la disciplina.

Día del Psicólogo. Foto: Freepik

El domingo 13, durante la sesión plenaria del encuentro, se votó la moción para establecer oficialmente el Día Nacional del Psicólogo, impulsada por el licenciado Delfín Gialluca.

Años más tarde, en 1977, la CoPRA se transformó en la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FEPRA), institución que continúa vigente y que promueve “la inserción de la psicología en todos los órdenes de la vida cotidiana en un Estado de derecho”.

Actualmente, Argentina figura entre los países con más psicólogos por habitante: según distintos relevamientos, la densidad profesional supera ampliamente el promedio regional y en algunas estimaciones llega a más de 200 psicólogos por cada 100.000 habitantes.

Frases para dedicarle a un psicólogo en su día, según ChatGPT

Frases inspiradoras

“Escuchar, comprender y acompañar también es una forma de sanar. ¡Feliz Día del Psicólogo!”

“Gracias por ayudar a poner en palabras lo que a veces pesa en silencio”

“Tu trabajo transforma emociones en equilibrio y pensamientos en bienestar. ¡Feliz día!”

“La psicología no solo cura, también enseña a conocerse. Gracias por acompañar ese camino”

“Donde muchos ven caos, el psicólogo busca sentido”

Por qué se celebra el Día del Psicólogo en Argentina. Foto: Freepik

Frases de agradecimiento

“Gracias por tu empatía, tu paciencia y tu compromiso con la salud mental. ¡Feliz Día del Psicólogo!”

“A quienes eligen escuchar para ayudar a sanar, feliz día y gracias por su labor diaria”

“Por estar del otro lado del diván con dedicación y respeto: ¡feliz día!”

“Tu vocación cambia vidas, una sesión a la vez”