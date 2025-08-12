La psicología lo explica: por qué las personas zurdas tienen un mayor potencial creativo

Algunos especialistas indican que crecer en un mundo diseñado para diestros lleva a los zurdos a desarrollar estrategias alternativas de adaptación desde temprana edad.

Zurdo. Foto: Unsplash.

La psicología reveló que los zurdos tienen un mayor potencial creativo. Las diferencias cognitivas y neurológicas de los zurdos pueden favorecer habilidades como el pensamiento creativo, procesando la información de forma distinta.

Según los psicólogos, esto está relacionado con el llamado “pensamiento fuera de la caja”, un estilo que rompe con las formas convencionales.

Si bien no todos los zurdos son necesariamente más creativos, sí hay una mayor tendencia a estilos de distintos enfoques y pensamiento alternativos para resolver problemas.

Estas diferencias pueden explicar por qué la lateralidad influye en el desarrollo cognitivo y la originalidad. La psicología sugiere que, aunque no hay una relación estricta, sí existen patrones interesantes que vale la pena analizar.

Algunos especialistas indican que crecer en un mundo diseñado para diestros lleva a los zurdos a desarrollar estrategias alternativas de adaptación desde temprana edad: el resultado es un entrenamiento constante en la creatividad.

La necesidad de adaptarse estimula ciertas habilidades cognitivas y favorece lo que se conoce como variabilidad cognitiva, un rasgo vinculado a formas de pensamiento poco convencionales.

Los zurdos tienen mayor tendencia a estilos de distintos enfoques y pensamiento alternativos para resolver problemas. Foto: Unsplash.

Las diferencias cerebrales, la adaptación social y capacidad de encontrar soluciones alternativas podrían explicar por qué muchos zurdos brillan en el arte, la música o la escritura.

¿Qué es el pensamiento divergente?

El doctor Chris McManus, psicólogo y profesor del University College London, explicó que los zurdos suelen tener una arquitectura cerebral que favorece el pensamiento divergente, una habilidad clave en procesos creativos.

El Día Internacional de los Zurdos se celebra cada año el 13 de agosto.

Este tipo de pensamiento, también conocido como pensamiento separado, permite encontrar múltiples soluciones a un mismo problema, una cualidad común entre artistas, escritores y músicos.

Por otro lado, los zurdos tienden a tener mayor actividad en el hemisferio derecho del cerebro, asociado con la creatividad, imaginación e intuición, lo que podría explicar su originalidad en interesantes actividades o disciplinas.