Como en Estados Unidos pero en Argentina: los mejores lugares para probar los platos típicos norteamericanos en el Día de Acción de Gracias

En Buenos Aires, se puede disfrutar de la cultura norteamericana a través de sus sabores, y no hay mejor ocasión para hacerlo que durante esta fecha tan especial.

Día de Acción de Gracias en Kansas. Foto: Instagram @kansasgrill

El Día de Acción de Gracias, Thanksgiving en inglés, es una festividad de Estados Unidos que se celebra cada cuarto jueves de noviembre para conmemorar la cosecha realizada en Plymouth, Massachusetts, en 1621. En esta ocasión, tendrá lugar el 27 de noviembre de 2025.

Durante esta fecha se organizan reuniones familiares o entre amigos, con comidas típicas, y es el momento en que los estadounidenses expresan su agradecimiento por la libertad que disfrutan, así como por los alimentos, el hogar y muchas otras cosas.

Los platos típicos que suelen estar incluidos en las esperadas cenas de la festividad son pavo relleno que se sirve con una jalea de arándanos rojos, pan de ajo, pay de calabaza, puré de papas, entre otros.

Los mejores restaurantes para vivir el Día de Acción de Gracias en Buenos Aires

Kansas Grill & Bar

Con distintas sucursales en todo Buenos Aires, Kansas siempre celebra el Día de Acción de Gracias con comidas típicas. Se trata de uno de los restaurantes de auténtica cocina americana más reconocidos de CABA.

Kansas se destaca por su ambientación cálida y sofisticada, con un estilo que combina lo clásico y lo moderno. Sus locales, inspirados en los steak houses norteamericanos, ofrecen una experiencia gastronómica completa, ideal tanto para almuerzos de trabajo como para cenas en familia o con amigos. La atención personalizada y la calidad de sus ingredientes son parte de su sello distintivo.

Por ejemplo, el año pasado su menú especial para el Día de Acción de Gracias incluía pavo relleno con puré de papas, salsa gravy y cazuela de batata dulce con cobertura de nueces. Se podía acompañar con brócoli al vapor, zanahorias glaseadas o espinacas a la crema. Para coronar, un clásico Pecan Pie con crema batida. Siempre con reserva previa de 48 horas.

Sus sucursales se encuentran en:

Palermo: Av. del Libertador 4625, CABA. Teléfono: 4776-4100.

Al Río (Vicente López): Av. del Libertador 105, Vicente López. Teléfono: 4791-3770.

San Isidro: Av. del Libertador 15089, San Isidro.

Pilar: Calle Acceso a Pilara Km 43.5, Pilar, Provincia de Buenos Aires. Teléfono: 4747-0606.

Parque Leloir: Martín Fierro 3351, Provincia de Buenos Aires.

Nicky Cheese, American bistró

Ubicado en Belgrano, este lugar que se autodenomina “el hogar de la tarta de queso” ofrece comidas típicas de Estados Unidos. En su menú se destacan los desayunos americanos y los burritos, entre muchas otras opciones.

Se encuentra en Montañeses 2671, Belgrano, CABA, y sus días y horarios de atención son de martes a domingo, de 9 a.m. a 8 p.m. Si bien todavía no anunciaron ningún menú especial por el Día de Acción de Gracias, habrá que esperar para ver si incorporan algún plato típico de esta celebración.

Trixie American Dinner

“El auténtico diner americano en Argentina desde 1994”. Ubicado en la Costanera, dentro del Complejo Costa Salguero, este clásico ofrece un menú donde se destacan las hamburguesas, los waffles y los sándwiches al estilo estadounidense. Se encuentra en Av. Costanera Rafael Obligado 1221 y abre todos los días de 10 a 00.

El origen de la celebración del Día de Acción de Gracias

En 1620 en Plymouth, Massachusetts (Estados Unidos), el barco "Mayflower" llegó a este pequeño pueblo desde Inglaterra para asentarse en el lugar y construir una vida junto a los pobladores autóctonos. Desde entonces, los indígenas norteamericanos colaboraron con los inmigrantes europeos para realizar una gran siembra de la tierra que dio frutos en 1621.

Día de Acción de Gracias. Foto: Unsplash.

Luego de la próspera cosecha, el gobernador del pueblo organizó un gran festejo en el que invitó a todos los colaboradores como muestra de agradecimiento por el trabajo conjunto. Durante la celebración, el menú incluyó un gran pavo relleno que fue repartido entre los invitados.

Finalmente, en 1863, el presidente Abraham Lincoln proclamó el día nacional de agradecimiento durante la Guerra Civil para que los ciudadanos y sus familias se unifiquen en un cálido momento.