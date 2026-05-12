Debate en comisión. Foto: NA

Un plenario de comisiones del Senado continuará el día de hoy desde las 14 horas debatiendo el proyecto que modifica la actual Ley de Salud Mental con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones que no tienen suficiente amparo.

Con 60 invitados confirmados para disertar el día de hoy, el Gobierno busca desestimar las críticas del kirchnerismo referidas a la acusación de querer avanzar rápido con la iniciativa en cuestión.

Comisión en reunión en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Foto: Noticias Argentinas

Cómo será la jornada

La jornada contará con la presencia del titular de la Asociación Argentina de Psiquiatras, Ricardo Marcelo Corral; el titular de la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina (FEPRA), Marcelo Clingo; la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y las Violencias en el Ámbito de la Salud de Buenos Aires, Julieta Calmels; y el subsecretario de Salud Mental y Adicciones de La Pampa, Martín Sebastián Malgá.

Este plenario estará conformado por las comisiones de Salud y de Legislación General del Senado, presididas por legisladoras libertarias: Ivanna Arrascaeta (San Luis) y Nadia Márquez, respectivamente.

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Cuáles son los debates vigentes

Por su parte, la directora de abordaje integral de salud mental, Liliana González, afirmó: “Después de 15 años de sancionada la ley, podemos concluir que, de esta forma, no funciona adecuadamente”. Y explicó que el texto es fruto de decenas de diálogos con pacientes, familiares y ONGs de las 24 jurisdicciones con “todos los casos de dominio público sobre la mesa”.

En oposición, la senadora y médica Lucía Corpacci de Catamarca sentenció: “Son 18 las provincias que rechazan la modificación de la ley”, dijo. Y agregó “Los citaron a un encuentro, la comentaron y, a los tres días, la presentaron en el Congreso”.

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González comentó que los cambios buscan “evitar casos trágicos de suicidios y severas agresiones a terceros por la imposibilidad de recibir el tratamiento adecuado”. De ahí parte la necesidad de las internaciones involuntarias y el “concepto de prevención, rehabilitación y recuperación como el primer nivel de atención”.

Enfatizó además en “conformar un equipo interdisciplinario que debe tener psiquiatras para diagnosticar cuadros orgánicos de salud mental”. El Gobierno busca que, ante el apuro para tomar una decisión y, en caso de que un médico clínico se halle ante una situación de ese estilo, en 24 horas aparezcan lineamientos de dicho equipo. Mencionó además que, ante sistemas ambulatorios, un juez pueda supervisar -tras la intervención inicial en un caso grave- por seis meses.

Por su parte, Corpacci mencionó el estado actual del financiamiento del sistema sanitario haciendo foco en el hospital Laura Bonaparte con la coincidencia de su colega Fernando Salino quien afirmó: “Fue cuento”.

Cómo sigue la agenda de Labor Parlamentaria

Los jefes del bloque llevarán a cabo la cumbre de Labor Parlamentaria desde las 18 horas donde definirían sesionar el jueves desde las 16 horas para darle margen a la audiencia pública que comienza ese mismo día a las 10 de la mañana.

El temario de Labor Parlamentaria parece consensuado: un acuerdo con holdouts por U$S 171 millones; la prórroga del programa nacional de entrega de armas; y cinco años más de camarista federal para Carlos Mahiques, el padre del ministro de Justicia.

El proyecto de ley de Ficha Limpia

Patricia Bullrich intentó descomprimir la presión ante la discusión del proyecto de ley de Ficha Limpia para separarla de la Reforma Electoral de Casa Rosada, la cual busca terminar con las PASO. Ante esta situación, Infobae afirma que se llevará a cabo una reunión informativa para el día miércoles a las 15 horas.

Juez Foto: Unsplash

Los libertarios siguen afilando el proyecto que “blinda” la propiedad privada ya que requiere de aliados que siguen de cerca el ida y vuelta por Ficha Limpia.

Las cuatro bicamerales se reunirán esta tarde, incluida aquella que revisa el funcionamiento de los organismos de inteligencia. Mañana sumarán la del Ministerio Público y la de Reforma del Estado.