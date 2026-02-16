16 de febrero, Día de los Amores Imposibles. Foto: Freepik.

El Día de los Amores Imposibles se celebra todos los 16 de febrero y está dedicado a aquellos que anhelaron un amor que nunca pudo concretarse.

Dos días después de la celebración por San Valentín, les toca a todos aquellos que no pudieron concretar sus intenciones con otra persona, y que viven el costado más amargo de algo tan lindo como el amor. Además, la fecha tiene el objetivo de recordar que este estado también puede ser transitorio, ya que los sentimientos se regeneran y pueden ir en busca del indicado.

Día de los Amores Imposibles. Foto: Freepik.

Por otro lado, no es casual que el Día de los Amores Imposibles esté en una semana repleta de fechas con temática de parejas: además del Día de los Enamorados, también llamado San Valentín, que se celebra el 14 de febrero, el 13 es el Día del Infiel o Día Mundial del Amante, una fecha donde los saludos son secretos, ya que son entre personas que comparten encuentros secretos estando en una relación formal.

Cómo transitar un amor imposible, según la inteligencia artificial

Reconocer los sentimientos

Establecer distancia

Nuevas relaciones La inteligencia artificial remarca que “abrirte a conocer a otras personas puede no solo ayudarte a distraerte de tu amor imposible, sino también a redescubrir qué es lo que realmente buscas en una relación”. Además, remarca que “la amistad puede ser un buen punto de partida, ya que no tiene las expectativas de una relación romántica”. Terapia o apoyo emocional Es importante remarcar que la solución puede ser buscar ayuda profesional, ya que puede servir a la hora de lidiar con un amor imposible. Los profesionales pueden lograr “estrategias específicas para manejar el dolor y la pérdida, y ayudarte a explorar por qué te sentiste atraído por una situación imposible”.

Grok, la IA de X, dice que en primer lugar es “importante aceptar tus emociones”. “Permitirte sentir tristeza, frustración o anhelo es el primer paso hacia el procesamiento de estos sentimientos”, agrega.Reducir el contacto con la persona “puede ayudar ade tus sentimientos”, explica Grok. Si bien muchos amores imposibles están cerca, la IA remarca que “estosi es alguien con quien tienes que interactuar regularmente, pero sí ser consciente de limitar el contacto emocional o íntimo”.