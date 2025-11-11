Día Internacional del Churro: por qué se celebra este 11 de noviembre en Argentina y cuáles son los más vendidos

El mercado nacional de churros ronda los 30 millones de unidades al año, con el dulce de leche como el relleno indiscutido.

Día Internacional del Churro. Foto: NA

En Argentina, los churros son un alimento muy popular, que hasta tiene su fecha especial en el país. Este 11 de noviembre se celebra el Día Internacional del Churro, una jornada ideal para rendir homenaje a esta delicia que forma parte de la tradición gastronómica nacional.

Clásicos o rellenos con dulce de leche, chocolate o crema pastelera, los churros se disfrutan tanto en desayunos y meriendas como en ferias, playas y panaderías de todo el país. Su origen se remonta a la herencia española, pero con el tiempo los argentinos les dieron su propio sello, convirtiéndolos en un infaltable de las tardes acompañados de un buen mate.

Día Internacional del Churro. Foto: NA

En distintas provincias, algunas churrerías aprovechan la fecha para ofrecer promociones especiales o versiones innovadoras, combinando sabores o incorporando coberturas nuevas. Así, el churro sigue vigente y demuestra que, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo uno de los dulces más queridos por los argentinos.

Por qué se celebra hoy el Día Internacional del Churro

Según la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE), la fecha 11/11 se adoptó por inspiración en la forma del clásico churro: dos palitos (11) al lado de dos palitos (11).

El ranking de los churros más vendidos

Si bien cada fábrica tiene sus especialidades, hay un consenso claro sobre los sabores más elegidos por los argentinos:

Relleno de dulce de leche Churro clásico (con azúcar) Bañado con chocolate Crema pastelera Nutella

Igualmente, la innovación en el mundo del churro no tiene límites. Con el tiempo, se popularizaron versiones saladas como las de queso cheddar, roquefort y jamón y queso. Hoy, la tendencia “gourmet” incluye sabores como menta con chocolate, oreo, sambayón y, aprovechando el reciente boom, el churro de pistacho bañado en chocolate.