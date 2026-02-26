UTHGRA denunció haber sufrido un ciberataque: alerta a afiliados por engaño con “nuevas credenciales”
El sindicato alertó sobre llamadas falsas que buscan obtener DNI y datos personales de afiliados. El comunicado oficial, en la nota.
La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) confirmó haber sufrido un ciberataque que afectó el funcionamiento de sus sistemas informáticos y emitió una alerta a los afiliados del gremio y de su obra social
Según informó la organización, tras el incidente se detectaron llamados telefónicos fraudulentos en los que personas desconocidas se hacen pasar por representantes de la obra social y solicitan datos personales bajo el pretexto de generar “nuevas credenciales”.
En esas comunicaciones, los estafadores piden validar información sensible como el DNI u otros datos privados.
Desde el sindicato aclararon de forma categórica que ni UTHGRA ni OSUTHGRA solicitan información personal, números de DNI ni códigos de validación por vía telefónica.
La maniobra, advirtieron, constituye un intento de robo de identidad que busca aprovechar la situación generada por el ataque informático.
El comunicado oficial también señaló que los equipos técnicos se encuentran trabajando para restablecer los sistemas afectados y reforzar las medidas de seguridad, con el objetivo de normalizar el funcionamiento de los servicios y prevenir nuevos incidentes.
Recomendaciones a los afiliados
- No brindar información personal por teléfono.
- No compartir DNI, claves ni códigos de verificación.
- Cortar la comunicación ante cualquier solicitud de datos sensibles.
- Contactarse únicamente con la seccional correspondiente ante cualquier duda.