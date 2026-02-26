UTHGRA. Foto: UTHGRA

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) confirmó haber sufrido un ciberataque que afectó el funcionamiento de sus sistemas informáticos y emitió una alerta a los afiliados del gremio y de su obra social

Según informó la organización, tras el incidente se detectaron llamados telefónicos fraudulentos en los que personas desconocidas se hacen pasar por representantes de la obra social y solicitan datos personales bajo el pretexto de generar “nuevas credenciales”.

Comunicado de UTHGRA sobre el ciberataque. Foto: UTHGRA

En esas comunicaciones, los estafadores piden validar información sensible como el DNI u otros datos privados.

Desde el sindicato aclararon de forma categórica que ni UTHGRA ni OSUTHGRA solicitan información personal, números de DNI ni códigos de validación por vía telefónica.

Instituto Nacional de Hotelería, Gastronomía y Turismo de UTHGRA

La maniobra, advirtieron, constituye un intento de robo de identidad que busca aprovechar la situación generada por el ataque informático.

El comunicado oficial también señaló que los equipos técnicos se encuentran trabajando para restablecer los sistemas afectados y reforzar las medidas de seguridad, con el objetivo de normalizar el funcionamiento de los servicios y prevenir nuevos incidentes.

UTHGRA - Comunicado

Recomendaciones a los afiliados