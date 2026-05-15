Luis Barrionuevo. Foto: NA

Con gran aforo de dirigentes jóvenes, este jueves 14 de mayo se desarrolló en el Hotel Presidente Perón de Mar del Plata el 61° Congreso General Ordinario de Delegados de la UTHGRA, que contó con la presencia de integrantes del Secretariado Nacional y la participación plena de todos los delegados congresales de las 49 seccionales y nueve delegaciones de nuestra organización en todo el país.

En el mismo, se aprobó la memoria y el balance del ejercicio 2025, destacándose particularmente el apoyo unánime de todos los trabajadores en las elecciones de diciembre a la conducción de José Luis Barrionuevo como Secretario General a nivel nacional, así como también el respaldo democrático del oficialismo en todas las seccionales y delegaciones del país.

Barrionuevo recordó que “nuestra alma son los convenios colectivos de trabajo” y las obras sociales “son el corazón”. Además, aseguró que “el sindicato está bien” y se reiteró un fuerte rechazo a las medidas del Gobierno que atentan contra los convenios y las paritarias, particularmente con la Ley de Modernización Laboral sancionada hace unos meses.

Congreso General Ordinario de Delegados de la UTHGRA en Mar del Plata.

“Resulta inadmisible que mientras se liberan precios, tarifas y costos para los sectores económicos concentrados, se pretenda ponerle límites únicamente al salario de los trabajadores”, se remarcó en el documento final dado a conocer por el Consejo Directivo y del Secretariado Nacional de la UTHGRA encabezado por Barrionuevo.

“El Gobierno Nacional y la Secretaría de Trabajo deben dejar de obstaculizar acuerdos legítimamente alcanzados entre trabajadores y empresarios. Cada paritaria frenada beneficia a los especuladores y perjudica a quienes viven exclusivamente de su trabajo. No existe Argentina posible con salarios de miseria. No existe turismo fuerte con trabajadores pobres. No existe crecimiento económico si se destruye el consumo, la producción y el empleo”, se subrayó.

Por último, el comunicado final indicó que desde el gobierno Nacional “quieren sindicatos débiles para imponer salarios bajos. Quieren trabajadores resignados para disciplinar las paritarias. Y quieren instalar la idea de que reclamar un salario digno es un privilegio y no un derecho. No lo vamos a permitir. La paciencia de los trabajadores también tiene un límite”, se advirtió.

Entre los diversos informes que cada secretaría brindó, se destacó los convenios con instituciones para la formación y capacitación para el trabajo, la cobertura de la obra social OSUTHGRA para los trabajadores, así como las campañas de concientización y prevención impulsadas por la secretaría de Asistencia Social, los convenios colectivos de trabajo, la cuestión salarial y la lucha por paritarias libres, la incidencia de la Inteligencia Artificial aplicada a cada una de las áreas de trabajo para potenciar aún más los servicios para el afiliado, entre otros temas.