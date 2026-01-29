Humberto Ballhorst asumió como nuevo secretario general de la UTHGRA en CABA. Foto: Prensa UTHGRA

Humberto Ballhorst asumió como nuevo secretario general de la UTHGRA en CABA tras haberse impuesto en las elecciones del pasado 29 de diciembre para el período 2025-2029.

Con la presencia del Secretario General a nivel nacional, Luis Barrionuevo, integrantes del secretariado nacional, secretarios generales de diversas seccionales, representantes de diversas cámaras empresarias, delegados y delegadas, entre otros presentes, se firmó el acta de asunción de todos los que integrarán la nueva comisión ejecutiva de la seccional CABA.

Barrionuevo destacó y agradeció el comportamiento de las cámaras y afirmó que desde ahora hay una gran responsabilidad de trabajar todos juntos para estar al servicio de los trabajadores afiliados a CABA.

Felicitó y valoró también la tarea de los delegados: “Ustedes son los que están en los establecimientos, son los que hablan con las compañeras y los compañeros”.

Luego, tomó la palabra el secretario general de UTHGRA CAB, Humberto Ballhorst, quien manifestó: “Tuvimos muchos años de sacrificio para llegar a esto. Mucha gente que nos ayudó, muchos compañeros que estuvieron al lado nuestro, algunos que ya no están, y que le dedicamos esto, este día, para ellos”.

Ballhorst agradeció a todos los presentes, a las cámaras empresariales, a los secretarios generales de las seccionales que asistieron, a la juventud, “esa juventud que nosotros supimos captar hace cuatro años y que era hora que se incorpore y darle un espacio para que trabaje”.

Mencionó asimismo la necesidad de buscar la unidad de todos los trabajadores, porque “no hay más colores, hay solamente una UTHGRA CABA, que es la nuestra, ninguna más”.

El secretario general agradeció a también a Luis Barrionuevo, “una persona que nos guió, que nos aconsejó, que nos dijo cuál era el camino y que nos dio para trabajar en una intervención durante cuatro años y les dimos a nuestros trabajadores de Capital un centro odontológico y oftalmológico, le dimos el Día del Niño, que jamás en la vida tuvieron, le dimos guardapolvos, salud y le dimos camping. Los ayudamos”.

Y finalizó: “Tenemos que ir por un sindicato poderoso, por más salarios, e ir a buscar a nuestros compañeros”.