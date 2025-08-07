A qué hora y día se estrena Outlander: Blood of My Blood en Latinoamérica

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

Todo está listo para el estreno de Blood of My Blood, la esperada precuela de Outlander que promete conquistar a los fans con un doble romance cargado de pasión, secretos familiares y giros inesperados.

Ambientada décadas antes de la historia original, la serie se sumerge en los orígenes de los padres de Jamie y Claire, revelando cómo sus vidas —marcadas por el amor, la traición y el destino— sentaron las bases de una de las historias más icónicas de la televisión.

A qué hora se entrena Outlander: Blood of My Blood en Argentina

Outlander: Blood of My Blood se estrena el 8 de agosto con un doble lanzamiento: los primeros dos episodios, titulados “Providence” y “S.W.A.K. (Sealed With a Kiss)”, llegarán juntos para dar inicio a esta apasionante precuela. La serie podrá verse semanalmente a través de Disney+ en América Latina, con un nuevo capítulo cada semana hasta completar los 10 que conforman la primera temporada.

En Argentina y Latinoamérica, los primeros dos episodios estarán disponibles desde el sábado 9 de agosto a las 5 a.m. (hora local). Así, los fanáticos podrán disfrutar esta nueva entrega que promete mantener la intensidad, el romance y la calidad de producción que hicieron de Outlander un fenómeno global.

Tráiler de Outlander: Blood of My Blood

El tráiler oficial de Blood of My Blood confirma que la esperada precuela mantendrá intacto el espíritu de Outlander, con una trama cargada de romance, drama histórico y viajes en el tiempo.

El adelanto comienza con Henry Beauchamp (Jeremy Irvine) y Julia Moriston (Hermione Corfield), los padres de Claire, quienes sufren un accidente de auto cerca de las misteriosas piedras de Craigh na Dun. El suceso desencadena lo inesperado: Julia es transportada al año 1714, donde queda separada de su gran amor, Henry.

En esa misma época, en Escocia, se encuentran Brian Fraser (Jamie Roy) y Ellen MacKenzie (Harriet Slater), los padres de Jamie, quienes viven una intensa historia de amor atravesada por desafíos y obstáculos propios de su tiempo.

Paralelamente, en plena Segunda Guerra Mundial, Henry hará todo lo posible por reencontrarse con Julia, mientras ella y Ellen comparten momentos en Escocia del siglo XVIII, en una convivencia inesperada que despierta aún más el interés de los fans.

Con este adelanto, no solo se confirma el regreso de los viajes temporales, sino también un cruce inédito: los padres de Jamie y Claire llegan a conocerse, lo que enciende las expectativas de los seguidores de la saga.