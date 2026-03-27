Moski y Tin Insaurralde en Las 26 del 26 Foto: Canal 26

Moski es uno de los streamers argentinos más conocidos, y una de las figuras del momento por su vínculo con Mernuel y Bauleti en Mernosketti. Este viernes, Lautaro Moschini habló con Tin Insaurralde en Las 26 del 26 y no se guardó nada: el ship con Mernuel, la relación son Sasha Ferro y todo sobre su viaje.

“Si Mernuel dice algo sobre contenido, o YouTube, yo no lo pongo en tela de juicio, lo doy por palabra autorizada. No lo quiero comparar con nadie, pero Mernuel es el Pergolini actual: las ve todas”. Con esas palabras, entre muchas otras, se refirió a su compañero. “Es un vínculo de amor que nunca había sentido”, dijo.

“Es una persona con la que conecté desde el principio y realmente la relación no es de amistad, yo creo que es de hermandad, porque lo que nos pasó y vivimos no lo viví con nadie, nunca”, agregó. “Pensá que arrancamos juntos, yo me fui a vivir a la casa de la familia de él, de ahí nos mudamos juntos, pasó absolutamente de todo. Lo conocí en 2023 y yo ya sé que no hay forma de que yo llegue a vivir algo con alguien como lo que viví con él".

¿Qué le diría a Mernuel que no le haya dicho? “Que me genera orgullo. Creo que la pasión que él pone por el stream, es un genio en serio. Es una persona que si estamos hablando de algo en cuanto a lo que es contenido, Youtube, yo no lo pongo en tela de juicio, lo doy por palabra autorizada. No lo quiero comparar con nadie, pero Mernuel es el Pergolini actual: las ve todas”.

El ship Moski - Mernuel

Consultado sobre las versiones de redes sociales que lo vinculaban románticamente a su compañero, Moski respondió: “Sí somos afectivos, pero el más afectivo de los 3 es Baulo. Creo que el ship arrancó cuando éramos solos nosotros 2, se decía y se jodía con eso, y después termina pasando lo del shipeo cuando yo me voy y es lo que hace el quiebre entre las puteadas y el shipeo, que cambió por completo la negatividad y todo lo que estaba pasando".

“Las 26 del 26″, con Tin Insaurralde

“Las 26 del 26″ es el nuevo ciclo de entrevistas de Multimedio 26, pensado para la “generación streaming” con ritmo ágil y divertido y en formato 100% digital para conectar con los más jóvenes desde un lenguaje fresco, cercano y multiplataforma.

Se emite por el canal de Youtube de Canal 26 los viernes a las 20, con la conducción de Tin Insaurralde.

“Las 26 del 26″ propone una charla con el invitado, un idea y vuelta a lo largo de 26 preguntas recorriendo el perfil público del invitado, su perfil de Wikipedia, las búsquedas de Google y redes sociales, y mucho más.

Con contenidos diseñados para viralizar en clips, reels y shorts, “Las 26 del 26” fusiona televisión y redes sociales, integrando entretenimiento y actualidad en un formato pensado para la era del streaming.

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