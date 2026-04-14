Verónica Ojeda declara este martes en la novena audiencia del juicio oral y público que investiga la muerte de Diego Armando Maradona.FOTO: JUAN VARGAS/ARCHIVO/NA

Antes del comienzo del segundo juicio este martes por la muerte de Diego Maradona, Verónica Ojeda habló con la prensa y se mostró indignada y enojada por las burlas y memes que recibió su hijo Dieguito a raíz de una grabación a la salida de tribunales.

La empresaria, en diálogo con el periodista Ángel De Brito, pidió que ya no se viralicen memes sobre el video del niño pidiendo “justicia por el padre”.

“Ya no lo tolero más. Si sos un adulto, hacéle una broma a un adulto, no a un menor de edad. Yo salgo a hablar porque es necesario. Hace rato que estamos pasando por esto, quiero que la corten”, dijo en el programa LAM.

Luego, Ojeda contó la pregunta que le realizó Dieguito Fernando al verse en varias publicaciones en redes sociales: “Me decía: ‘¿Por qué la gente se viste como yo y se pone mis rulos, si yo pedí justicia por papá?’”.

Verónica Ojeda y Dieguito Maradona en el juicio por la muerte de Maradona. Foto: NA.

El documental que volvió inservible el juicio por la muerte de Maradona

El juicio quedó nulo debido a la grabación de “Justicia Divina”, el proyecto audiovisual filmado en las instalaciones de los Tribunales y que contó con la participación de la ex jueza Makintach.

La intervención fue tal que la subrogante ofreció una entrevista en su despacho, caminó por los pasillos del lugar y hasta se grabaron escenas de las audiencias.

Además, una cámara ingresó sin autorización al juicio y filmó diversas situaciones. Es por ello que se pidió la recusación de la jueza. El fiscal Patricio Ferrari expuso las imágenes del escándalo en el juicio ante la sorpresa y el llanto de las hijas de Diego y Verónica Ojeda.

Julieta Makintach en el juicio por la muerte de Maradona. Foto: EFE.

Rodolfo Baqué, que patrocinaba legalmente a Almirón, calificó de “basura” a la funcionaria judicial, que fue expulsada del proceso, y una semana después se determinó la nulidad absoluta del debate.

Finalmente, el 18 de noviembre de 2025 se votó por unanimidad la destitución de Makintach, al igual que la inhabilitación absoluta para ejercer cargos: quedó imputada por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.