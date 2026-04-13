¿Qué pasará con Eliseo? Foto: Instagram @disneyplusla

Disney+ reveló finalmente el tráiler oficial y la fecha de estreno de la cuarta temporada de El Encargado, una de las ficciones argentinas más exitosas y comentadas de los últimos años. La nueva entrega llegará completa a la plataforma el 1º de mayo, y todo indica que será la más ambiciosa, oscura y decisiva de la historia protagonizada por Guillermo Francella.

La pregunta que domina el adelanto es contundente y deja abierta una tensión central: ¿es este el principio del fin para Eliseo?

Eliseo en la cima, pero más expuesto que nunca

En la nueva temporada, el personaje principal logra algo impensado en los primeros episodios de la serie: alcanza los círculos más altos del poder. Lejos de limitarse al edificio que gobierna desde las sombras, Eliseo amplía su influencia y se mueve en un terreno donde cada decisión puede tener consecuencias irreversibles.

Sin embargo, el tráiler deja en claro que el ascenso trae consigo nuevas amenazas. Mientras Eliseo cree tener todo bajo control, una conspiración silenciosa comienza a tomar forma, impulsada por viejos enemigos y alianzas inesperadas. El tono de la historia vuelve a apoyarse en la sátira política y la comedia negra, pero con un clima mucho más tenso que en temporadas anteriores.

Tráiler de la cuarta tempora de El Encargado. Video: DIsney+

El regreso de Zambrano y un duelo sin límites

Uno de los grandes ejes de esta cuarta temporada es el enfrentamiento definitivo con Matías Zambrano, el histórico rival de Eliseo. Lo que antes fue un duelo estratégico ahora se transforma en una batalla personal, donde los límites morales se desdibujan y el daño colateral parece inevitable.

El adelanto muestra que el conflicto deja de ser solo una disputa de poder: hay vidas, lealtades y reputaciones en juego. La serie apuesta a llevar el enfrentamiento a su punto más extremo, con decisiones que podrían cambiar para siempre el universo de El Encargado.

Llega la cuarta tempora de El Encargado Foto: Instagram @disneyplusla

Un elenco ampliado y figuras clave

Además del regreso de personajes ya conocidos por el público, la nueva temporada suma figuras de peso que expanden el mundo narrativo y refuerzan el costado político del relato. La incorporación de un personaje presidencial introduce una nueva dimensión al juego de poder que Eliseo intenta dominar, tensando aún más la trama.

También vuelven personajes secundarios que fueron centrales en temporadas anteriores, aportando continuidad y profundidad a la historia, mientras que las participaciones especiales prometen momentos clave y giros inesperados.

Una temporada que podría marcar un cierre

Aunque Disney+ no lo confirmó oficialmente, el tono del tráiler, la campaña de promoción y las decisiones narrativas sugieren que esta cuarta temporada podría funcionar como un cierre para el arco principal de la serie. No necesariamente un final definitivo, pero sí un punto de quiebre que reordene el futuro del universo de El Encargado.

Este enfoque coincide con el crecimiento de la franquicia y el desarrollo de proyectos paralelos que expanden el relato desde otros personajes, sin depender exclusivamente de Eliseo como eje absoluto.

Guillermo Francella y Gabriel "Puma" Goity en "El Encargado". Foto: Disney+.

Por qué El Encargado sigue siendo un fenómeno

Desde su estreno, la serie se destacó por su mirada incómoda sobre el poder, la manipulación y la moral cotidiana, todo envuelto en un humor ácido que conecta con el público argentino y regional. La cuarta temporada redobla esa apuesta, con una narrativa más ambiciosa y un protagonista que ya no juega desde abajo, sino desde lo más alto.

Con todos los episodios disponibles desde el día uno, El Encargado se prepara para volver a instalarse en la conversación pública, generar debate y dominar el consumo en streaming durante las próximas semanas.

El 1.º de mayo, Disney+ pone todas sus fichas en una temporada que promete ser la más intensa hasta ahora. Y la pregunta queda planteada: ¿qué precio tendrá el poder para Eliseo esta vez?