Outlander, serie. Foto: © 2014 Sony Pictures Television

Quedan pocos episodios para despedirnos de “Outlander”, la serie que nos hizo soñar con el amor y con Escocia de la mano de Jamie y Claire. Solo restan apenas seis capítulos a estrenarse cada sábado en Disney+ hasta el 16 de mayo, cuando llegará la triste despedida. Pero desde Sony Pictures Television y el compositor Bear McCreary ya prepararon una alternativa para que el doughander no sea tan terrible. Aunque siempre nos queda volver a leer o mirar la serie, anunciaron que se hará la gira mundial oficial “Outlander in Concert: Echoes Through the Highlands”.

Cuándo, dónde y cómo será la gira de conciertos de Outlander

El estreno será el 30 de mayo de 2026 en el Usher Hall de Edimburgo, ¿dónde si no? Se presenta como la oportunidad perfecta para que los fans se sumerjan por completo en el universo de “Outlander”. Este será el comienzo de una gira mundial cuyas ciudades participantes se irán anunciando de a poco.

El concierto contará con músicos y vocalistas en vivo, incluyendo instrumentos como gaitas, violines y zanfona, junto con imágenes cinematográficas de las temporadas de la serie, incluyendo la última.

Jamie y Claire regresan para el adiós Foto: Starz

La primera presentación tendrá lugar justo a tiempo para el “Día Mundial de Outlander “, que se celebra el 1 de junio. Una tradición anual que le rinde homenaje a los libros de Diana Gabaldon, así como a la serie y a los fans de todo el mundo.

El anuncio de Sam Heughan y Caitriona Balfe

Fueron los propios Sam Heughan (Jamie) y Caitriona Balfe (Claire) quienes anunciaron en el Instagram de Outlander Starz la novedad: “Todos conocemos esa sensación cuando escuchamos esto (refiriéndose a “The Skye Boat Song”, la canción de apertura). Sí, se nos pone la piel de gallina al instante. Y ahora podrán sentirlo en vivo. Estamos muy emocionados de anunciar que ‘Outlander en concierto: ecos a través de las Tierras Altas’ se embarca en una gira mundial. Comenzará en 2026 en Edimburgo, para luego viajar a los Estados Unidos este otoño y regresar por Europa en 2027. Es un honor para nosotros anunciar esta gira mundial, así que estén atentos a las entradas en outlanderinconcert.com”.

Vale la pena recordar que esta canción tan especial tuvo diferentes intérpretes según fueron avanzando las temporadas, de Raya Yarbrough al comienzo, a Sinéad O’Connor en la séptima y nada menos que Annie Lennox en la última. Y repasar algunos de los trabajos de McCreary, quien hizo las bandas de sonido de “The Walking Dead” y “El señor de los anillos: los anillos de poder”. Un dato extra: la música de “Outlander” sigue siendo el título más vendido de todo el catálogo de Sony Pictures Television.

“Durante la última década, darle forma a la banda sonora de ‘Outlander’ ha sido uno de los capítulos más significativos de mi vida creativa”, dijo McCreary, y sumó: “Todo comenzó con mi esposa, Raya, quien cantó la primera grabación de ‘The Skye Boat Song’… Los fans han escuchado voces conmovedoras, vibrantes instrumentos celtas y majestuosos arreglos orquestales sinfónicos que se fusionan para contar la historia de Claire y Jamie”.

“Ahora, con esta propuesta podrán experimentar estos sonidos en vivo, interpretados por músicos y cantantes de talla mundial. Me siento honrado de colaborar con el visionario creador de la serie, Matthew B. Roberts, para generar una experiencia de concierto para los fans que combine la magia de ocho temporadas de esta querida serie en una velada inolvidable”, señaló.

"Outlander" se despide con su temporada 8. Foto: James Minchin/Starz/Sony Pictures Television

Al respecto el productor ejecutivo y showrunner Roberts agregó que la música de McCreary “ha enaltecido nuestra serie, profundizando la conexión emocional entre el público y Jamie y Claire. Hemos preparado una hermosa lista de canciones y estoy deseando que todos disfruten de la música en vivo y sientan su magia de primera mano. Los fans más fieles tendrán la oportunidad de revivir los momentos inolvidables de la serie a través de espectaculares imágenes y una potente banda sonora en vivo. Esta colaboración especial es la manera perfecta de continuar el legado de ‘Outlander’ y celebrar la pasión que ha convertido a la serie en un fenómeno mundial”.

Primero Europa y los Estados Unidos

El punto de partida de este recorrido no podría ser otro que Edimburgo, la capital de Escocia, donde las funciones darán inicio en menos de dos meses. Tras su paso por la capital escocesa, la gira cruzará el Atlántico para presentarse en diversas ciudades de los Estados Unidos durante ese mismo año (de septiembre a diciembre). Para 2027, febrero y marzo en principio, el espectáculo regresará al continente europeo. Así los seguidores de diferentes regiones podrán acceder a una puesta en escena que se destacará por su fidelidad a las composiciones originales, y su capacidad para evocar los paisajes y la historia que narra la serie.

Las primeras fechas de los conciertos de "Outlander". Foto: Starz

La producción del concierto ha habilitado el sitio oficial outlanderinconcert.com para la consulta de fechas específicas y la adquisición de tickets, que arrancan en U$S 44, instando al público a mantenerse atento a las próximas actualizaciones de la agenda. El show promete ser un evento de gran carga emocional, donde la música será la protagonista absoluta. Para el espectador se trata de una oportunidad única de revivir los momentos más significativos de la saga a través de una interpretación en vivo con la calidad y el despliegue de una producción de clase mundial.

Las primeras fechas de los conciertos de "Outlander". Foto: Starz

¿Llegará a la Argentina? ¡Esperemos que sí! Sólo el tiempo lo dirá.