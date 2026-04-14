Mariano González, protagonista de "O11ce". Foto: Disney +.

Mariano González cumplió su sueño de convertirse en actor profesional hace unos 10 años y, si bien detrás hubo esfuerzo y dedicación, nunca imaginó que su primer trabajo lo convertiría en el ídolo de los chicos al protagonizar la serie de Disney “O11ce”. En ese tiempo ya había elegido entre el fútbol y la actuación, decantándose por esto último. Hizo la carrera universitaria en los Estados Unidos, país al que se mudó con su familia siendo niño, y terminó en Ciudad de México presentándose al casting para la serie. Después estuvo seis meses en una especie de escuelita de actuación, donde seleccionaron a los actores para la tira, y se transformó en Gabo, el chico del Interior que se separa de su familia para dedicarse al fútbol.

“O11ce” tuvo tres temporadas y en este 2026 llegó la cuarta, con Gabo y sus amigos jugando profesionalmente en equipos internacionales: “Gabo es el capitán del Atlético de Madrid que vuelve a su secundaria de fútbol en un momento malo para la institución. Lo que más me gustó de esto fue que antes luchábamos por ganar y esta vez luchamos por no perder. Por eso siento que ésto ancló al personaje en desde un lugar muy lindo”.

"O11ce: nueva Generación" arrasa en Disney +. Foto: Disney +.

Lo que Mariano no dice es que Gabo siempre tuvo una personalidad especial y que en este regreso consagrado está más reflexivo y experimentado, dispuesto a decir la palabra adecuada en el momento justo. Casi parece un Mascherano cuando le dijo a Sergio Romero “hoy te convertís en héroe” durante el Mundial de 2014. Así construyó el equipo de guionistas encabezado por el experimentado Marcos Osorio Vidal a la figura fundamental de la historia en el regreso. “Esta temporada es para toda la familia, no es sólo para los varones, y estamos re felices con con eso”.

Castings en Hollywood y una película con Orlando Bloom

Habiéndose presentado a una Nueva Generación en esta cuarta temporada, jóvenes imbuidos del espíritu deportivo que promueve el programa, ni el propio Mariano sabe si habrá más en el futuro. “Depende de muchas variables en la industria”, asegura quien desde la finalización de la primera parte de las grabaciones se volvió a Los Angeles para encarar su carrera actoral: “Venía de grabar 220 episodios de corrido, todos los días por cuatro años con un protagónico y después fue hacer 150 castings y que no te llamen para nada.

Es ahí cuando pensás: ‘¿Por qué ahora no estoy trabajando? Mirá lo que dice mi currículum, Disney’. Esos fueron los primeros monstruitos que tuve que vencer porque sentía que tenía casi un derecho por la trayectoria de la que venía. Honestamente no conocí otra cosa. Tuve que ajustarme a una industria que dice ‘Ahora ponete en el final de la cola como todos’. Es un mercado muy competitivo”.

Mariano González en "Gran Turismo". Foto: Sony Pictures

Con el paso del tiempo fue logrando diferentes participaciones, como la que hizo en el mega film de Holywood “Gran Turismo”, junto a Orlando Bloom y David Harbour. Mariano reconoce hoy, pasados los 30, que le ayudó en esta búsqueda ser el producto de dos sociedades tan distintas como la estadounidense y la argentina.

“No sé si es bueno o malo, por ahí me ves tomando un matecito, escuchando Fito Páez pero la realidad es que me crié en los Estados Unidos -confiesa en una entrevista exclusiva-. Allá hice primaria, secundaria y universidad, esa fue mi formación. A veces me dicen que son muy metódico y enseguida pienso en qué americano que soy. Acá somos muy informales y es algo que tengo muy integrado, como la iniciativa y toda esa imaginación que nos caracteriza. Somos un gran país y una cultura muy linda. Tenemos nuestras cosas pero amo a la Argentina y amo ser argentino, no lo cambiaría por nada en el mundo. Somos un gran país y tenemos una cultura muy linda”.

Tan metódico es que, cuando le confirmaron cómo sería el perfil de Gabo de 10 años después, se preparó como los futbolistas de elite: “Me metí en los detalles porque los jugadores de fútbol tienen un un físico, una masa corporal que es fundamental para su actividad. Investigué cómo vos caminan, cómo se paran, cómo se mueven. Son mini detalles que no quería que se le escaparan a Gabo. Investigué cómo es la dieta de los jugadores profesionales. Me hice los mismos exámenes, el DEXA Scan, que determina el porcentaje de grasa, hueso y densidad muscular. Mi objetivo era alcanzar las mismas cifras que ellos. Entrené mucho e hice dieta, aunque ahora me calmé me quedó el énfasis a la salud. Fueron muchos meses cuidándome y me cuesta dejarlo de lado ahora. Además me siento bien”.

Despedida y reencuentros en “O11ce: nueva generación”

Mientras aprovecha a ver amigos en Buenos Aires, a comer cosas ricas y disfrutar con parte de su familia, Mariano volvió a acercarse al fútbol con una academia que fundó y con la que ya dio na clínica a comienzos de abril para niños y que repetirá en el futuro. Allí volcó todos sus conocimientos y lo hizo con esa forma tan agradable que tiene de comunicarse. “Los chicos son tan divinos. Y veo en sus ojos admiración. Es algo que me cuesta. Porque Gabo tiene una esencia muy noble y tan grande que los chicos me ven a mi y piensan que soy él. Pero yo lo represento, no soy Gabo. Entonces trato de romper con eso. Tenemos cosas en común pero en lo personal me cuesta cuando me ponen en ese lugar. No es que me esté haciendo el humilde pero Gabo es mucho más grande que yo. El personaje que creó Disney es inalcanzable. Entonces cuando los chicos me miran así, no siento que soy inalcanzable para ellos. Gabo es un personaje hecho a imagen y semejanza de las grandes estrellas del fútbol argentino, los que realmente defienden el espíritu deportivo”, explica mostrando su costado más humano e humilde.

Academia MG. Foto: Academia MG Instagram

“Todo lo de ‘O11ce’ viene siendo mágico”, incluso el recuerdo de Sebastián Athié, el actor mexicano que interpretó a su hermano mayor y que falleció a los 24 años en 2020. Entre todos los aciertos de esta “Nueva generación”, se le rinde homenaje en varias oportunidades y le dedican la temporada en el episodio final. “Para mí lo de Sebastián fue muy duro, no sólo por la amistad... Con este regreso al set de ‘O11ce’ terminé de sanar la herida de su ausencia. Como Mariano pude despedirlo porque él fue una parte esencial de que nosotros estemos de regreso. Se me hizo injusto que no estuviera para verlo y vivirlo. Que fuese honrado de esa forma le hizo justicia al rol que tuvo. También es verdad que ya pasaron seis años desde que se fue. Es el primer amigo que perdí. La vida te empieza a dar esas cachetaditas; me demostró que una persona que está tan vital y a la que quiero tanto, de un minuto para el otro ya no está más. En esta temporada se me mezclaron muchas cosas en lo personal”.

Mariano González y Sebastián Athié en "O11ce". Foto: Disney.

Y la charla finaliza hablado de Paulina Vetrano, quien encarnó a Zoe, el interés romántico de Gabo, una relación que siempre se dio de manera natural y que fue muy querida por los fans. “Hay mucha gente a la que le encanta la dinámica que se da entre los dos porque es muy natural. Genuinamente se gustan y no está tan romantizado. Es muy real y Paulina estuvo espectacular para mi. En el minuto en el que llegó al set con su frescura se iluminó todo. Es fácil actuar con Pauli, es una genia”, finalizó Mariano.