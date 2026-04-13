Diario de una Pasión Foto: HBO

El Día Internacional del Beso, que se celebra este lunes 13 de abril, es la excusa perfecta para revivir esas escenas que quedaron grabadas en la historia del cine y también en nuestra memoria emocional. Porque hay besos que no solo sellan una historia de amor, sino que definen una época, una película o incluso una vida entera.

Desde romances imposibles hasta encuentros apasionados bajo la lluvia, el cine nos regaló besos inolvidables que siguen generando suspiros, debates y millones de reproducciones. En este especial, repasamos los mejores besos del cine, ideales para maratonear, compartir y celebrar una de las expresiones más universales del amor.

¿Por qué los besos en el cine son tan poderosos?

Un beso bien filmado puede decir más que cien diálogos. Es el clímax emocional, el momento donde todo se detiene. En el cine, los besos simbolizan deseo, despedida, reencuentro, rebeldía o esperanza, y por eso suelen convertirse en escenas icónicas.

Además, muchas de estas secuencias fueron revolucionarias para su época, rompiendo tabúes y marcando un antes y un después en la narrativa romántica.

Los besos más inolvidables de la historia del cine

1. Titanic (1997) – El beso en la proa del barco

Titanic Foto: Warner

Jack y Rose con los brazos abiertos frente al océano Atlántico. Un beso que se convirtió en símbolo del amor eterno y del cine romántico moderno. Pocas escenas fueron tan replicadas, homenajeadas y recordadas como esta.

2. Casablanca (1942) – El beso de la despedida

Casablanca Foto: captura video

Más que pasión, este beso encierra sacrificio. En blanco y negro, bajo la niebla del aeropuerto, Humphrey Bogart e Ingrid Bergman demostraron que a veces amar es dejar ir.

3. El diario de una pasión (2004) – El beso bajo la lluvia

Intenso, visceral y completamente empapado de emociones. Noah y Allie besándose bajo la lluvia se transformó en una de las escenas románticas más icónicas del siglo XXI.

4. Spider-Man (2002) – El beso invertido

Spider Man Foto: Sony

Un superhéroe colgado boca abajo, una lluvia nocturna y un beso que desafió la gravedad. Innovador, sensual y absolutamente inolvidable.

5. Desayuno en Tiffany’s (1961) – Beso callejero bajo la lluvia

Audrey Hepburn protagonizó uno de los finales más románticos del cine clásico. Lluvia, un gato perdido y un beso cargado de emoción pura.

7. Brokeback Mountain (2005) – El beso prohibido

Secreto en la Montaña Foto: captura video

Crudo y honesto. Un beso que rompió barreras, visibilizó amores silenciados y marcó un hito en la representación LGBTQ+ en el cine mainstream.

Besos que hicieron historia

Muchos de estos besos siguen circulando en redes sociales, listas de reproducción y rankings cinéfilos. En la era del streaming, reviven con más fuerza que nunca, demostrando que el romanticismo no pasa de moda.

El secreto está en la combinación perfecta: química entre actores, música inolvidable, contexto emocional y una cámara que sabe cuándo acercarse… y cuándo dejar que el beso hable solo.

¿Cuál es el mejor beso del cine?

La respuesta depende de cada espectador. Algunos prefieren la pasión desbordada, otros la ternura sutil o la tragedia romántica. Pero todos coinciden en algo: un buen beso cinematográfico nunca se olvida.

Ideal para compartir este lunes 13 de abril

En este Día Internacional del Beso, no hay mejor plan que volver a ver esas películas que nos hicieron creer en el amor. Ya sea en pareja, con amigos o en soledad, el cine siempre tiene un beso esperando para emocionarnos otra vez.

¿Cuál es tu beso favorito del cine?