Vanina Escudero habló sobre la reconciliación con Silvina: “El amor siempre estuvo”

Las hermanas bailarinas estuvieron un tiempo peleadas y en las últimas horas una de ellas habló sobre el tema en el programa de Mirtha Legrand. Qué dijo.

Vanina y Silvina Escudero. Foto: Instagram.

Vanina Escudero fue invitada al programa de Mirtha Legrand y se refirió a la pelea que tuvo con su hermana Silvina años atrás.

Como era de esperarse y fiel a su estilo, la conductora evitó los rodeos y fue directo al hueso al preguntarle a la bailarina sobre el conflicto que mantuvo con su hermana. “¿Vos estuviste peleada con tu hermana?”, le preguntó la Chiqui.

“Sabés que yo sabía que me ibas a preguntar eso”, respondió Vanina. “Lamentablemente fue de conocimiento público. Las dos lo hemos admitido. Por más que estuvimos distanciadas, el amor de familia siempre estuvo”, agregó la artista.

Además, agregó: “Nunca quisimos contar lo que había sucedido. Eso quedó entre nosotras”, aseguró la protagonista de ‘Hermanos en llamas’. Sin embargo, contó que, gracias al cariño que se tienen, pudieron sanar el vínculo entre ellas. “Debe ser horrible estar peleada con una hermana, debe ser espantoso”, comentó Mirtha Legrand, con empatía, tras escuchar el relato de la artista.

Finalmente, Vanina cerró el tema con una reflexión sincera: “Hoy estamos bien, y eso es lo que vale. Más allá de tener diferencias, pudimos subsanarlas y superar la situación”, aseguró.

Silvina Escudero vivió un momento muy difícil tras perder un embarazo

El pasado año Silvina Escudero había hablado por primera vez sobre el momento complicado que atravesó tras la pérdida de su embarazo y agradeció a los medios por la forma en que manejaron el tema. “Trato de buscar motivos para seguir y aferrarme a esperanzas, ilusiones. Todo sigue”, había contado al aire de LAM.

Silvina y Vanina Escudero. Foto: Instagram.

Luego, en otra parte de la conversación, la bailarina confesó que lidió por mucho tiempo con lo que le pasó. “No tengo procesada la pérdida de mi bebe”, reveló, y añadió. “Soy una persona muy positiva y creyente, considero que todo pasa por algo. Es una enseñanza gigante”.

También destacó el rol importante que tuvieron sus allegados en aquel momento y nombró a su hermana Vanina, quien la acompañó en todo momento: “También quiero agradecerles a mis amigos, que son quienes te salvan en la vida de esos momentos crueles que nos toca vivir a todos. Nos salva ese amor y esos vínculos que forjamos a lo largo de nuestra vida”, lanzó la modelo.