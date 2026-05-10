"Papá por siempre". Foto: prensa teatro

La relación entre el cine y el teatro siempre funcionó como un ida y vuelta. Pero este año es sorprendente la cantidad de películas que llegan a la cartelera porteña, pero no lo hacen en las salas cinematográficas sino en las teatrales. En su mayoría se trata de éxitos de Hollywood a quienes en este 2026 abrió la puerta “Papá por siempre”, la versión local del largometraje protagonizado por Robin Williams, aquí con una gran actuación de Campi. Justamente su última función en el Liceo fue el pasado domingo 3 de mayo.

Las películas que llegan al teatro en la Ciudad de Buenos Aires

Esta propuesta sirvió de puntapié inicial para que otros musicales, obras para toda la familia y algunos dramas se representen en la zona teatral porteña. Veamos cuáles son:

“Rocky”

El éxito cinematográfico de Sylvester Stallone que conquistó al mundo llegó el año pasado al teatro Lola Membrives con el protagónico absoluto de Nico Vázquez y continúa aún hoy. “Rocky” cuenta, más allá del boxeo, una historia de amor, resiliencia y superación. En el centro de la trama se encuentra Rocky Balboa, un boxeador de segunda categoría que contra todo pronóstico es seleccionado para enfrentarse al campeón mundial, Apolo Creed. En el camino hacia la pelea de su vida, el boxeador encuentra en Adrian, una mujer tímida y reservada, el amor que lo impulsa a enfrentar sus miedos, y a levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces caiga.

Nico Vázquez en "Rocky" Foto: Instagram

La obra, basada en la película icónica, celebra el poder del amor y la capacidad humana de sobreponerse a las adversidades, recordándonos que la verdadera victoria está en no rendirse. Con una puesta en escena intensa y llena de emociones, esta adaptación promete inspirar a todos los que se sintieron derrotados alguna vez.

“Annie”

Con los protagónicos de Lizi Tagliani, Julieta Nair Calvo y Miguel Angel Rodríguez, ya estrenó en el Teatro Broadway de la mano de RGB, Preludio y Carlos Pedro Spadone. El libro original de Thomas Meehan, la música de Charles Strouse y las letras de Marin Charnin tienen aquí una versión moderna que favorece el lucimiento de consagrados y los nuevos que componen el elenco infantil juvenil. Entre ellos, Gustavo Monje e Ivanna Rossi. La dirección corrió por cuenta de Mariano Demaría e incluye un perro real en escena.

"Annie". Foto: Prensa Annie

La historia de la huérfana que sueña con reencontrarse con sus padres, una niña de sonrisa contagiosa y optimismo indomable que transforma la vida de todos los que se cruzan en su camino. Cuando tiene un golpe de fortuna al conquistar a la secretaria de un multimillonario que la invita a pasar con ellos Navidad, su vida cambia para siempre, y también la de sus compañeras de orfanato. En esta trama de penas y alegrías hilvanadas por canciones pegadizas y conocidas, el espectador va acompañando a la nena pelirroja en un camino luminoso que no está falto de peripecias ni giros inesperados.

Tiene coreografías de Analía González, escenografía de Tato Fernández y vestuario de Sofía Di Nunzio. Las funciones son de jueves a domingo en diversos horarios, en el Teatro Broadway.

“La historia sin fin”

Fue una de las películas más famosa de los ’80 y tiene su versión teatral hecha en la Argentina, perfecta para viajar al mundo de fantasía que propone la historia creada por Michael Ende Los sábados a las 18 el Teatro Multiescena se engalana con la adaptación y dirección de Hernán Bonsergent que apela a una mágica puesta en escena y con efectos especiales pensados para sorprender a toda la familia.

"La historia sin fin". Foto: BMZ

En este relato, la Emperatriz de Fantasía está muy enferma. Su Reino corre un grave peligro. La “Nada” está destruyéndolo todo. La única salvación depende de Atreyu, un valiente guerrero y Bastián, un niño amante de la literatura, el cual será el encargado de devolverle la vida a la mágica tierra de Fantasía, junto a los inolvidables personajes del libro de “La Historia sin Fin”, Falcor el Dragón Volador, el Gigante Comerrocas, un Caracol muy veloz y Morla la Tortuga más antigua.

La trama fomenta el valor de la lectura, de la amistad y de creer que nada es imposible. Incluso hace hincapié en el bullying que sufre el protagonista del musical.

“Desde el jardín”

Basada en la novela de Jerzy Kosinski que fue llevada al cine en 1979 con el protagónico de Peter Sellers, esta comedia dramática ya se presenta en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires. Esta adaptación, producida por Pablo Compel y Adrián Suar, tiene como cabeza de compañía a Guillermo Francella y era un proyecto largamente anhelado por el actor.

"Desde el jardín". Foto: prensa teatro

Cuenta la historia de Chance Gardiner (Francella); un hombre de inteligencia limitada que vivió dentro de la mansión de un rico benefactor. No sabe leer ni escribir; su único conocimiento proviene del cuidado del jardín y de lo que ve en la televisión. Cuando el protector muere, es expulsado de la cas y tiene que integrarse a la sociedad. El azar hace que conozca a Eva (Andrea Frigerio), una mujer de la alta sociedad que decide acogerlo en su casa junto a Ben, su marido, un empresario influyente, enfermo en fase terminal para quien Chance pronto será su mejor medicina. Sus palabras sencillas adquieren gran relevancia entre los políticos. Tanto que llega a ser considerado un consejero influyente del presidente (Martín Seefeld) e incluso un candidato presidencial.

Con versión teatral y dirección de Marcos Carnevale, se presenta de jueves a domingo en el Teatro Metropolitan.

“La cena de los tontos”

Si bien se estrenó en 2025 y tuvo una exitosa experiencia en el verano de Mar del Plata, esta propuesta protagonizada por Martín Bossi, Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández, Esteban Prol y Guillermo Arengo está basada en un largometraje francés de 1998, que también tuvo una versión en Hollywood con Steve Carell en 2010.

"La cena de los tontos". Foto: prensa teatro

La pieza teatral, escrita por el francés Francis Veber, presenta a un grupo de amigos organiza cenas semanales donde cada uno lleva como invitado a alguien que consideran un “tonto” para burlarse de él. Sin embargo, los planes de Pablo Barrantes, uno de los participantes, se desmoronan cuando invita a Francisco Pignon, un hombre ingenuo pero encantador que termina desatando una serie de hilarantes y desafortunados eventos que transforman la vida de todos. La obra expone, con un humor ácido, el egoísmo humano y la verdadera definición de quién es el “tonto”. Desde este 5 de mayo se presenta en el Teatro Astral.

“Anastasia, el musical”

A diferencia de otras puestas, esta versión argentina cuenta con dirección creativa local. El elenco está liderado por Minerva Casero, quien asume el rol de Anya/Anastasia tras un intenso entrenamiento en Nueva York, acompañada por Iñaki Aldao como Dimitri. El reparto se completa con figuras de la talla de Lucila Gandolfo y Andrea Mango (quienes alternarán el el rol de la Emperatriz Viuda), Fernando “Pichu” Straneo, Agustín Iannone y Carolina Mainero.

"Anastasia". Foto: MBZ.

El director general, Marcelo Rosa se inspiró en la película de Twentieth Century Fox que toma el libro de Terrence McNally, la música de Stephen Flaherty y las letras de Lynn Ahrens. Además tendrá música en vivo ejecutada por la Orquesta Aeropuertos Argentina, con la dirección musical de Néstor Tedesco. Asimismo el diseño de escenografía es de Carlos Cifani, el de vestuario es de Stella Maris Müller. La coreografía es responsabilidad de Ale Ibarra, la ejecución vocal y el entrenamiento de los artistas en la Argentina están bajo la supervisión de Pili Noseda, y el gran estreno se produce este 5 de mayo en el Teatro Astral, prometiendo transportar a los espectadores desde el ocaso del Imperio Ruso hasta la euforia de Francia.

“Hairspray”

A partir del 6 de mayo el pastelero Damián Betular se convertirá en Edna Turnblad, la mamá de la simpática Tracy en el Teatro Coliseo, con funciones de miércoles a sábados a las 20 y los domingos a las 18. Junto a él estarán Alejandra Radano como Velma Von Tussle, Sofía Morandi como su hija Barbie y Belén Bilbao como Tracy Turnblad. El elenco se completa con Andrea Lovera, Sonia Savinell, Leo Bosio, Joaquín Scotta, Ian Ferreira, Paula Chouhy y Santiago Toledo, dirigidos por Fer Dente.

"Hairspray". Foto: prensa teatro

Esta propuesta está basada en la película de John Waters ambientada en los años ’60. La historia sigue a Tracy, una adolescente que sueña con bailar en el programa de TV más popular de Baltimore. Con una energía arrolladora, humor y emoción, el musical celebra la diversidad, la inclusión y el poder de animarse a ser uno mismo. Un mensaje vigente, contado a través de canciones inolvidables como “Good Morning Baltimore”, “Welcome to the 60’s” y “You Can’t Stop the Beat”.

“Secreto en la montaña”

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe, dirigidos por Javier Daulte, darán vida al romance que marcó a una generación. Prometiendo intensidad escénica,ritmo narrativo y una mirada sensible sobre emociones extremas, sin perder cercanía con el público, el elenco se completa con Laura Paredes y Roberto Castro.

"Secreto en la montaña", con dirección de Javier Daulte y producción de Suar. Foto: prensa teatro

Amor prohibido, tensión emocional y una sensibilidad que atraviesa se combinan para construir una experiencia teatral íntima, cruda y profundamente humana. Ambientada en el interior profundo de los Estados Unidos, la obra narra el vínculo intenso y complejo entre dos jóvenes vaqueros que, en medio de la inmensidad de la montaña, descubren un sentimiento tan poderoso como imposible dentro del contexto social que los condena. Producida por Joaquín y Bautista Laviaguerre, junto a Adrián Suar, sube al escenario del Multiteatro desde este 7 de mayo.

“Billy Elliot”

El teatro Opera recibirá la historia del chico de un pueblo minero del norte de Inglaterra que descubre que su destino está en la danza. Un largometraje estrenado en el año 2000. Con humor, vulnerabilidad y una verdad humana inmediata, la película encendió una conversación global sobre qué ocurre cuando un talento nace donde nadie lo espera. La llegada se anuncia para el 27 de mayo.

"Billy Elliot".

Una obra vigente y emocionalmente explosiva que invita a reflexionar sobre la igualdad de oportunidades, la inclusión y la necesidad de que cada persona pueda explorar su talento sin miedo al juicio ajeno. Aquí tiene dirección general de Rubén Szuchmacher: dirección coreográfica de Gustavo Wons; dirección musical de Gaby Goldman y tres elencos de jóvenes talentos que se rotarán para actuar junto a Graciela Pal y Osvaldo Laport.

“Charlie y la fábrica de chocolate - El show”

Convertido en el señor del musical porteño. Agustín “Soy Rada” Aristarán será Willy Wonka en una versión más cercana a la película protagonizada por Johnny Depp. Junto a él Mery del Cerro y Sebastián Almada serán la madre y el abuelo de Charlie. Con respecto a los niños de esta propuesta, serán cuatro elencos rotativos que debutarán en junio en el Teatro Gran Rex.

"Charlie y la fábrica de chocolate". Foto: prensa teatro

El musical está basado, como las dos películas que se hicieron, en la novela de Roald Dahl y es llevada adelante por Ozono, MP y Los Rottemberg. Invita a entrar en el universo del excéntrico chocolatero Wonka junto a Charlie Bucket, uno de los cinco afortunados ganadores de los billetes dorados. Ellos y sus familiares vivirán una aventura inolvidable. Una experiencia llena de música, magia y emoción. Se anuncia su llegada en la previa a las vacaciones de invierno.

“Misery”

Julia Calvo y Juan Gil Navarro serán los protagonistas de esta apuesta teatral que llegará a los escenarios el 18 de junio en el Metropolitan, producida por Alberto Raimundo para Circus Entertainment Group. La obra tiene dirección de Manuel González Gil y está basada en la novela homónima de Stephen King y de la que se recuerda la adaptación cinematográfica en 1990, protagonizada por James Caan y Kathy Bates, quien brindó con una interpretación que marcó un hito en la historia del cine.

Julia Calvo protagonizará "Misery". Foto: Instagram.

Esta nueva versión teatral propone una mirada adaptada a la sensibilidad contemporánea, sin perder la tensión y el clima opresivo que la convirtieron en un clásico.

La obra narra la historia de Paul Sheldon, un escritor que intenta dejar atrás el éxito comercial de una saga romántica para iniciar una etapa más ambiciosa en su carrera. Tras sufrir un accidente automovilístico, es rescatado por Annie Wilkes, una enfermera solitaria que se presenta como su “fan número uno”. Lo que comienza como un acto de salvación se transforma en una pesadilla cuando Paul descubre que está prisionero de una mujer obsesiva, dispuesta a todo para que su personaje favorito vuelva a la vida. El encierro, la manipulación psicológica y la violencia latente construyen un suspenso constante que no da respiro al espectador.

Bonus track: “Bebe Reno”

El pasado 28 de abril se estrenó el unipersonal escrito por el dramaturgo escocés Richard Gadd, una pieza autobiográfica que explora lo que significa ser humano en su forma más pura y vulnerable. Fue llevado a una serie muy exitosa y entre nosotros es Nazareno Casero quien toma el protagónico con dirección del Indio Romero. La puesta estará enfocada en la dimensión íntima del texto y en el desarrollo emocional del personaje.

"Bebé Reno". Foto: prensa teatro

En un viaje audaz entre la comedia y la tragedia, comparte relatos que son a veces, brutales y perturbadores, y otras, sorprendentemente reflexivos. Así “Bebé Reno” toma su formato original, con la producción de Juan Pelosi, Quality Entertainment y Maximiliano Córdoba, se presenta todos los martes a las 20.30 en la sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza.