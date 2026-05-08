Bonnie Tyler. Foto: REUTERS

Bonnie Tyler, la cantante que inmortalizó un himno como “Eclipse total del amor”, se encuentra en coma inducido en un hospital de Portugal tras haberse sometido a una cirugía intestinal.

El medio portugués Correio da Manhã, que cita a fuentes próximas a la artista, explicó que la cantante británica de 74 años está en coma en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Faro, en el Algarve, luego de que empeorara su estado de salud tras la intervención.

Los síntomas iniciales comenzaron durante un concierto en Londres y no fue hasta que volvió a Portugal, donde reside desde hace años, que fue llevada para ser operada de urgencia.

Bonnie Tyler. Foto: REUTERS

Su equipo había anunciado que la habían intervenido a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde precisó que “la operación fue bien” y que ella estaba “recuperándose”.

“Sabemos que toda su familia, sus amigos y sus seguidores estarán preocupados por esta noticia y le desearán lo mejor para que se recupere pronto y por completo”, escribió en su cuenta de Instagram.

El hit que la marcó para siempre

Tyler, nacida como Gaynor Hopkins, saltó a la fama a finales de la década del ’70 con canciones como “It’s a Heartache”

Sin embargo, alcanzó el estrellato internacional en los años 80 con el icónico tema ‘Total Eclipse of the Heart’ (Eclipse total del amor).