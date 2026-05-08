Damo, de Un poco de ruido, en ‘Las 26 del 26′:

Damo de Un poco de ruido en Las 26 del 26 con Tin insaurralde. Foto: Tobías Paura / Canal 26

Damián “Damo” Martínez, uno de los creadores de Un poco de Ruido, pasó por Las 26 del 26 y repasó con Tin Insaurralde lo que más se busca sobre él en internet: el éxito del canal, la cumbia, y su relación con Pinky SD y DJ Pipo.

Cuáles son las mejores bandas de cumbia para Damo

Un ping pong de preguntas y respuestas hasta encontrar la mejor banda de cumbia.

La Contra o Mala Fama: Mala Fama

Mala Fama o Grupo Sombras: Grupo Sombras

Grupo Sombras o Antonio Ríos: Grupo Sombras

Grupo Sombras o Néstor en Bloque: Néstor en Bloque

Néstor en Bloque o Daniel Agostini: Daniel Agostini

Daniel Agostini o Leo Mattioli: Daniel Agostini

Daniel Agostini o Karina: Daniel Agostini

Daniel Agostini o El Polaco: Daniel Agostini

Daniel Agostini o Grupo Cali: Daniel Agostini

Daniel Agostini o Los Charros: Daniel Agostini

Daniel Agostini o Los Pibes Chorros: Daniel Agostini

Daniel Agostini o Los Palmeras: Daniel Agostini

Daniel Agostini o Damas Gratis: Daniel Agostini

Daniel Agostini o Gilda: Daniel Agostini

Daniel Agostini o Amar Azul: Amar Azul

Amar Azul o La Nueva Luna: La Nueva Luna

“La Nueva Luna es el grupo que más me hizo fanático de su música. La he ido a ver con mi viejo muchas veces y cada vez que la esucho, La Nueva Luna siempre me trae buenos recuerdos2, agregó.

“Yo siempre digo que si vienen los extraterrestres y preguntan qué es la cumbia, música de La Nueva Luna les tenés que dar”.

Mirá la entrevista completa acá:

“Las 26 del 26″, con Tin Insaurralde

“Las 26 del 26″ es el nuevo ciclo de entrevistas de Multimedio 26, pensado para la “generación streaming” con ritmo ágil y divertido y en formato 100% digital para conectar con los más jóvenes desde un lenguaje fresco, cercano y multiplataforma.

Se emite por el canal de Youtube de Canal 26 los viernes a las 20, con la conducción de Tin Insaurralde.

Momo con Tin Insaurralde en "Las 26 del 26" Foto: Canal 26

Moski y Tin Insaurralde en Las 26 del 26 Foto: Canal 26

La influencer profundizó en torno a su actualidad en los medios tras su participación en Gran Hermano. Foto: Canal 26

Morgan Mirabal, influencer venezolano, con Tin Insaurralde en Las 26 del 26 Foto: Canal 26

Pinky de "Un poco de ruido" pasó por el ciclo "Las 26 del 26" y charló con Tin Insaurralde. Foto: Ignacio Delfino / Canal 26

“Las 26 del 26″ propone una charla con el invitado, un idea y vuelta a lo largo de 26 preguntas recorriendo el perfil público del invitado, su perfil de Wikipedia, las búsquedas de Google y redes sociales, y mucho más.

Con contenidos diseñados para viralizar en clips, reels y shorts, “Las 26 del 26” fusiona televisión y redes sociales, integrando entretenimiento y actualidad en un formato pensado para la era del streaming.

Todas las entrevistas de Las 26 del 26