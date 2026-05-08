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viernes, 8 de mayo de 2026, 23:00
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Damo de Un poco de ruido en Las 26 del 26 con Tin insaurralde.
Damo de Un poco de ruido en Las 26 del 26 con Tin insaurralde. Foto: Tobías Paura / Canal 26

Damián “Damo” Martínez, uno de los creadores de Un poco de Ruido, pasó por Las 26 del 26 y repasó con Tin Insaurralde lo que más se busca sobre él en internet: el éxito del canal, la cumbia, y su relación con Pinky SD y DJ Pipo.

Cuáles son las mejores bandas de cumbia para Damo

Un ping pong de preguntas y respuestas hasta encontrar la mejor banda de cumbia.

  • La Contra o Mala Fama: Mala Fama
  • Mala Fama o Grupo Sombras: Grupo Sombras
  • Grupo Sombras o Antonio Ríos: Grupo Sombras
  • Grupo Sombras o Néstor en Bloque: Néstor en Bloque
  • Néstor en Bloque o Daniel Agostini: Daniel Agostini
  • Daniel Agostini o Leo Mattioli: Daniel Agostini
  • Daniel Agostini o Karina: Daniel Agostini
  • Daniel Agostini o El Polaco: Daniel Agostini
  • Daniel Agostini o Grupo Cali: Daniel Agostini
  • Daniel Agostini o Los Charros: Daniel Agostini
  • Daniel Agostini o Los Pibes Chorros: Daniel Agostini
  • Daniel Agostini o Los Palmeras: Daniel Agostini
  • Daniel Agostini o Damas Gratis: Daniel Agostini
  • Daniel Agostini o Gilda: Daniel Agostini
  • Daniel Agostini o Amar Azul: Amar Azul
  • Amar Azul o La Nueva Luna: La Nueva Luna

La Nueva Luna es el grupo que más me hizo fanático de su música. La he ido a ver con mi viejo muchas veces y cada vez que la esucho, La Nueva Luna siempre me trae buenos recuerdos2, agregó.

“Yo siempre digo que si vienen los extraterrestres y preguntan qué es la cumbia, música de La Nueva Luna les tenés que dar”.

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Mirá la entrevista completa acá:

“Las 26 del 26″, con Tin Insaurralde

“Las 26 del 26″ es el nuevo ciclo de entrevistas de Multimedio 26, pensado para la “generación streaming” con ritmo ágil y divertido y en formato 100% digital para conectar con los más jóvenes desde un lenguaje fresco, cercano y multiplataforma.

Se emite por el canal de Youtube de Canal 26 los viernes a las 20, con la conducción de Tin Insaurralde.

Momo con Tin Insaurralde en "Las 26 del 26" Foto: Canal 26
Moski y Tin Insaurralde en Las 26 del 26 Foto: Canal 26
Tin Insaurralde y Luchi Patro de Gran Hermano
La influencer profundizó en torno a su actualidad en los medios tras su participación en Gran Hermano. Foto: Canal 26
Morgan Mirabal, influencer venezolano, con Tin Insaurralde en Las 26 del 26 Foto: Canal 26
Pinky de "Un poco de ruido" pasó por el ciclo "Las 26 del 26" y charló con Tin Insaurralde. Foto: Ignacio Delfino / Canal 26

Las 26 del 26″ propone una charla con el invitado, un idea y vuelta a lo largo de 26 preguntas recorriendo el perfil público del invitado, su perfil de Wikipedia, las búsquedas de Google y redes sociales, y mucho más.

Con contenidos diseñados para viralizar en clips, reels y shorts, “Las 26 del 26” fusiona televisión y redes sociales, integrando entretenimiento y actualidad en un formato pensado para la era del streaming.

Todas las entrevistas de Las 26 del 26