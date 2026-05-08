Damo, de Un poco de ruido, en ‘Las 26 del 26′: la cumbia, el streaming y un éxito que sorprendió y no deja de crecer
Damián Martínez creó y conduce el programa de streaming junto a Pinky SD y DJ Pipo. Repasó en Canal 26 lo que más se busca sobre él.
Damián “Damo” Martínez, uno de los creadores de Un poco de Ruido, pasó por Las 26 del 26 y repasó con Tin Insaurralde lo que más se busca sobre él en internet: el éxito del canal, la cumbia, y su relación con Pinky SD y DJ Pipo.
Cuáles son las mejores bandas de cumbia para Damo
Un ping pong de preguntas y respuestas hasta encontrar la mejor banda de cumbia.
- La Contra o Mala Fama: Mala Fama
- Mala Fama o Grupo Sombras: Grupo Sombras
- Grupo Sombras o Antonio Ríos: Grupo Sombras
- Grupo Sombras o Néstor en Bloque: Néstor en Bloque
- Néstor en Bloque o Daniel Agostini: Daniel Agostini
- Daniel Agostini o Leo Mattioli: Daniel Agostini
- Daniel Agostini o Karina: Daniel Agostini
- Daniel Agostini o El Polaco: Daniel Agostini
- Daniel Agostini o Grupo Cali: Daniel Agostini
- Daniel Agostini o Los Charros: Daniel Agostini
- Daniel Agostini o Los Pibes Chorros: Daniel Agostini
- Daniel Agostini o Los Palmeras: Daniel Agostini
- Daniel Agostini o Damas Gratis: Daniel Agostini
- Daniel Agostini o Gilda: Daniel Agostini
- Daniel Agostini o Amar Azul: Amar Azul
- Amar Azul o La Nueva Luna: La Nueva Luna
“La Nueva Luna es el grupo que más me hizo fanático de su música. La he ido a ver con mi viejo muchas veces y cada vez que la esucho, La Nueva Luna siempre me trae buenos recuerdos2, agregó.
“Yo siempre digo que si vienen los extraterrestres y preguntan qué es la cumbia, música de La Nueva Luna les tenés que dar”.
Mirá la entrevista completa acá:
“Las 26 del 26″, con Tin Insaurralde
“Las 26 del 26″ es el nuevo ciclo de entrevistas de Multimedio 26, pensado para la “generación streaming” con ritmo ágil y divertido y en formato 100% digital para conectar con los más jóvenes desde un lenguaje fresco, cercano y multiplataforma.
Se emite por el canal de Youtube de Canal 26 los viernes a las 20, con la conducción de Tin Insaurralde.
“Las 26 del 26″ propone una charla con el invitado, un idea y vuelta a lo largo de 26 preguntas recorriendo el perfil público del invitado, su perfil de Wikipedia, las búsquedas de Google y redes sociales, y mucho más.
Con contenidos diseñados para viralizar en clips, reels y shorts, “Las 26 del 26” fusiona televisión y redes sociales, integrando entretenimiento y actualidad en un formato pensado para la era del streaming.