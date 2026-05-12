La serie emite el capítulo 10 de la temporada 8 y último Foto: Starz

El adiós definitivo de Outlander ya tiene fecha marcada en el calendario: el episodio 10 de la temporada 8 (el final de la serie) llega a Disney+ en Latinoamérica el sábado 16 de mayo de 2026. Ahora viene la pregunta clave que se repite en redes: ¿a qué hora se estrena? La mayoría de lanzamientos de la plataforma se cargan de madrugada, y distintos medios coinciden en que el capítulo final estará disponible entre las 4:00 y las 5:00 a. m. en Argentina (según el huso y el patrón de carga).

¿A qué hora exacta sale el último capítulo en Disney+?

Como suele pasar con los estrenos “de madrugada”, Disney+ puede habilitar el episodio dentro de una ventana de publicación, no siempre en el mismo minuto exacto para todos. Aun así, estas son las referencias más citadas para el capítulo final “And the World Was All Around Us”:

Outlander llega a su final Foto: Starz

México (CDMX) : desde 1:00 a. m. (hora del centro), según guías de estreno del final.

Argentina / Uruguay / Paraguay : desde 4:00 a. m. (si toma el mismo patrón reportado para Brasilia) o 5:00 a. m. (estimación que usan otros medios para Argentina). Recomendación práctica: revisar a partir de 04:00 y, si aún no aparece, recargar cerca de 05:00 .

Brasil (Brasilia): desde 4:00 a. m. para el episodio 10, de acuerdo con guías especializadas de Disney+ en el país.

Tráiler final de Outlander. Video: Starz

Si querés verlo apenas salga, activá recordatorio y evitá X/Instagram desde la noche anterior: el final es tendencia global y se filtra todo en minutos.

¿Por qué hay confusión con el horario?

La confusión no es casual: la temporada final tuvo un cambio de programación y una pausa que movió el “ritmo” de estreno semanal. Medios especializados reportaron que Starz se saltó una semana y eso impactó el calendario percibido por el público en Latinoamérica. En paralelo, varias notas sobre el cierre remarcan que el episodio final llega a Disney+ “desde la madrugada”, y algunas ya lo fijan como aprox. 5 a. m. en Argentina, mientras otras referencias lo alinean a las 4 a. m. según el patrón regional. Por eso, la mejor práctica es manejar una ventana 04:00–05:00 (ARG).

Llega el gran final de Outlander Foto: Starz

Qué capítulo es el final y cómo se llama (para que no te equivoques)

El cierre definitivo corresponde al episodio 10 de la temporada 8 y se titula: “And the World Was All Around Us”. En Estados Unidos se emite primero por Starz (viernes), y en Latinoamérica llega a Disney+ al día siguiente, siguiendo el esquema de distribución regional que se repitió durante la temporada.

Qué esperar del final: cierre inédito y máxima tensión

Si venís siguiendo la serie desde 2014, este dato te va a levantar la ceja: el final televisivo tiene un componente “inédito” porque la adaptación alcanzó a las novelas publicadas y el desenlace debía resolver tramas sin un “último libro” totalmente disponible para el público. Para blindarse de filtraciones, el equipo incluso habría filmado múltiples finales, una estrategia mencionada en coberturas de la recta final. Eso explica por qué el secretismo fue tan fuerte en las semanas previas.

Dónde ver el episodio final y qué plan necesitás

En Latinoamérica, Outlander (temporada final) se ve por Disney+. De hecho, la propia comunicación regional de Disney+ anunció el estreno de la temporada 8 en la plataforma con episodios semanales. Y si te preguntás por Star+: su contenido se integró a Disney+ en la región (según el país y el tipo de plan), por lo que el acceso puede estar asociado al plan Premium.