Mirtha Legrand será condecorada por el rey Felipe VI de España:

Mirtha Legrand recibirá una de las distinciones civiles más importantes otorgadas por la Corona española. Foto: El Trece.

Después de más de siete décadas de trayectoria en el espectáculo y la televisión argentina, Mirtha Legrand sumará un nuevo reconocimiento internacional a su extensa carrera. La histórica conductora será distinguida por la Corona española con una de las condecoraciones civiles más importantes otorgadas por la monarquía de España.

La diva de los almuerzos recibirá la Cruz de Oficial de la Real Orden de Isabel la Católica, una distinción entregada a personalidades que realizaron aportes destacados para fortalecer las relaciones entre España y la comunidad iberoamericana. La noticia llegó pocos meses después de que la conductora celebrara sus 99 años, consolidándose como una de las figuras más emblemáticas y longevas de la televisión argentina, todavía vigente con su programa La Noche de Mirtha.

La histórica conductora argentina será reconocida por su trayectoria y aporte cultural al mundo iberoamericano. Foto: eltrece.

¿Por qué la Corona española premiará a Mirtha Legrand?

La distinción será otorgada por la monarquía encabezada por Felipe VI, aunque todavía no se confirmó oficialmente la fecha en la que se realizará la ceremonia.

La Real Orden de Isabel la Católica fue creada en 1815 por el rey Fernando VII bajo el nombre de Real y Americana Orden de Isabel la Católica. En sus orígenes, el reconocimiento buscaba premiar “la lealtad acrisolada a España” y los servicios destacados vinculados a los territorios americanos y ultramarinos.

Felipe VI sería el encargado de entregar la condecoración a la diva de los almuerzos. Foto: EFE.

Con el paso del tiempo, la condecoración evolucionó y actualmente se entrega a personas que realizaron contribuciones civiles relevantes para fortalecer vínculos culturales, sociales y diplomáticos entre España y los países iberoamericanos.

La orden posee distintos niveles jerárquicos, entre ellos:

Collar

Gran Cruz

Encomienda de Número

Encomienda

Cruz de Oficial

Cruz

Cruz de Plata

Medalla de Plata

Medalla de Bronce

Los grados más altos suelen reservarse para miembros de la realeza, presidentes y jefes de Estado.

Real Orden de Isabel la Católica, de la monarquía española. Foto: Wikipedia.

La trayectoria de Mirtha Legrand que la convirtió en un ícono argentino

Mirtha Legrand es considerada una de las figuras más influyentes de la cultura popular argentina. Nacida en Villa Cañás en 1927, inició su carrera artística durante la llamada “época de oro” del cine nacional y luego se transformó en una leyenda de la televisión.

Su histórico ciclo de almuerzos comenzó en 1968 y, con el paso de las décadas, se convirtió en uno de los programas más emblemáticos de la televisión argentina. A lo largo de su carrera entrevistó a presidentes, artistas, empresarios y referentes internacionales, manteniéndose como una de las conductoras más influyentes del país.

La conductora se incorporará a una exclusiva lista de argentinas distinguidas por la Real Orden de Isabel la Católica. Foto: NA

Las argentinas que también recibieron la distinción española

Con esta condecoración, Mirtha Legrand se incorporará a una selecta lista de mujeres argentinas distinguidas por la Corona española.

Entre las figuras que recibieron reconocimientos de la Real Orden de Isabel la Católica aparecen:

Eva Perón.

Lola Membrives.

Susana Malcorra.

María Estela Martínez de Perón.

Juliana Awada.

Ahora, la histórica conductora argentina se sumará a esa exclusiva nómina internacional que reconoce trayectorias destacadas y aportes culturales vinculados al mundo iberoamericano.