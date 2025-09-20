Murió Julio Frade, el último sobreviviente de la generación dorada del humor uruguayo

Tenía 81 años. Brilló en programas legendarios como “Hupumorpo”, “Comicolor”, e “Hiperhumor”.

Julio Frade Foto: X

Julio Frade, músico, actor y concertista, murió a los 81 años.

Considerado el último sobreviviente de la generación dorada del humor uruguayo, Frade dejó un legado imborrable en programas míticos de televisión como “Telecataplúm” y “Hiperhumor”.

Julio Frade

“Se fue en paz”, confirmaron allegados, luego de que el artista enfrentara un quebranto de salud que lo había llevado a retirarse de los medios en agosto pasado.

A los 18 años, propuso a los hermanos Daniel y Jorge Sheck (creadores de Telecataplúm) vincular la música con el humor, ingresando al elenco. Tras la división del grupo, Frade fue el único que continuó trabajando para ambos equipos como músico, y luego consolidó su faceta actoral en programas icónicos de Buenos Aires como Jaujarana, Comicolor e Hiperhumor, junto a Ricardo Espalter, Enrique Almada, Andrés Redondo, Berugo Carámbula y Eduardo D’Angelo.

Julio Frade

Julio Frade, quien se casó dos veces y fue padre de dos hijas, dejó una huella imborrable en la cultura rioplatense, siendo recordado como un artista polifacético y un pilar fundamental del humor nacional.