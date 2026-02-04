Juan Carlos Velázquez, más conocido como "El Mini" de Duro de Domar, murió a los 64 años. Foto: X @RealTimeRating

El actor y humorista Juan Carlos Velázquez, popularmente conocido por su personaje “El Mini” en el ciclo ‘Duro de Domar’, murió este miércoles a los 64 años.

La noticia fue confirmada por sus familiares en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, quien además lo despidió públicamente a través de su cuenta de X: “Con profundo dolor quiero comunicar que hace instantes falleció Juan Carlos Velázquez, “El Mini” de ‘Duro de Domar’. QEPD amigo, se te va a extrañar”.

Con profundo dolor quiero comunicar que hace instantes falleció Juan Carlos Velázquez, “El Mini” de Duro de Domar. QEPD amigo, se te va a extrañar 💔 pic.twitter.com/S2OTioNDnj — Juan Etchegoyen (@JuanEtchegoyen) February 4, 2026

En 2024, Velázquez había sido internado de urgencia luego de sufrir una descompensación en su domicilio. En junio de ese año, contó que todo comenzó como una gripe que se fue agravando: “Llegó un momento que no podía respirar ni caminar”.

Desde la terapia intensiva del centro médico, relató en una entrevista con ‘Mitre Live’ que fue su hermano quien lo llevó al hospital. Allí, le diagnosticaron neumonía y obstrucción en las arterias.

¿Quién era Juan Carlos Velázquez?

El paso de Juan Carlos Velázquez por la televisión quedó marcado por su trabajo en ‘Duro de Domar’, donde interpretaba versiones humorísticas de figuras ligadas a la actualidad.

Su personaje irrumpía en el estudio con una frase que se volvió clásica: “Roberto, estoy re caliente”, dirigida a Roberto Pettinato, conductor del programa.

A pesar del éxito de ese formato, con el correr de los años el actor fue quedando fuera del circuito televisivo. En una entrevista de 2021 con Etchegoyen, expresó su desconcierto por la falta de propuestas laborales.

Juan Carlos Velázquez, más conocido como "El Mini" de Duro de Domar. Foto: Tiempo Argentino

“Los productores parece que se olvidaron de mí. Lo último que hice fue Polémica en el Bar en 2016 y 2017. Después me dijeron que no contaban más conmigo por cuestiones de presupuesto”, expresó.

Durante la pandemia, como muchos artistas, Velázquez tuvo que reinventarse. Alejado de los medios, comenzó a trabajar como distribuidor de productos eléctricos para comercios.

“Estoy vendiendo lámparas y artículos eléctricos para quioscos, almacenes y supermercados”, contó en ese momento. Y concluyó dejando un gran mensaje: “Uno tiene que reinventarse para no deprimirse. Hay que salir a la calle y estar en contacto con la gente”.