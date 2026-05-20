Luto en el folklore Foto: buenosaires.gob

La música latinoamericana está de luto tras conocerse la muerte de Totó la Momposina, una de las máximas exponentes de la cultura popular colombiana y referente indiscutida del folklore del Caribe. La artista, cuyo nombre real era Sonia María Bazanta Vides, falleció a los 85 años en México, donde residía desde finales de 2025, alejada de la vida pública y de los escenarios.

La noticia fue confirmada por sus familiares durante la mañana del martes 19 de mayo, aunque fuentes cercanas indicaron que el deceso ocurrió el domingo 17 de mayo en la ciudad mexicana de Celaya. Según explicó su hijo, Marco Vinicio Oyaga, la cantante sufrió un infarto al miocardio asociado al deterioro natural de su salud.

Totó la Momposina murió a sus 85 años. Video: X/@Phidelicious_

“A ella le dio un infarto al miocardio por su proceso natural de su condición. Murió tranquila, pero se conserva lo mejor que es su legado, su voz y todo su trabajo con la música colombiana”, expresó en declaraciones radiales. La icónica cantante participó en las canciones de varios artistas de renombre, como por ejemplo, en Latinoamérica junto a Calle 13.

Murió Totó la Momposina: el legado de la cantante colombiana

Totó la Momposina había abandonado definitivamente los escenarios en 2022 luego de una extensa trayectoria artística que la convirtió en símbolo de la identidad cultural colombiana. Su música logró fusionar ritmos afrocolombianos, indígenas y tradicionales del Caribe, llevando sonidos ancestrales a los escenarios más importantes del mundo.

A lo largo de su carrera, la artista fue reconocida internacionalmente por su capacidad para preservar y difundir las raíces musicales de Colombia. Su figura trascendió generaciones y fronteras, transformándose en una embajadora cultural de América Latina.

En un emotivo comunicado difundido en redes sociales, sus hijos Marco Vinicio, Angélica María y Eurídice Salomé Oyaga Bazanta despidieron a su madre con palabras cargadas de emoción y agradecimiento. “Totó fue una mujer que con su voz y entrega extraordinaria llevó la cultura y la memoria del pueblo colombiano a los rincones del mundo”, expresaron.

La familia también confirmó que los restos de la cantante serán trasladados desde México a Bogotá el próximo 27 de mayo y adelantó que se prepara una despedida pública en el Salón Elíptico del Congreso de la República de Colombia, donde admiradores, artistas y figuras de la cultura podrán rendirle homenaje.

Totó la Momposina murió a sus 85 años. Foto: Wikipedia.

En los últimos años, la salud de Totó la Momposina se había visto afectada por un cuadro de afasia, un trastorno neurológico que deteriora las capacidades del lenguaje y la comunicación. Desde 2024, sus familiares habían contado que la artista tenía dificultades para hablar y expresarse con claridad, una situación especialmente dolorosa para alguien cuya voz marcó la historia del folclore colombiano.

Pese a ello, su legado artístico permanece intacto. Con su música, Totó la Momposina dejó una huella imborrable en la cultura latinoamericana y se convirtió en una de las voces más importantes de la tradición popular de Colombia.