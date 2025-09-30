Su belleza recorre el mundo: las imágenes del debut de Luisana Lopilato en la pasarela en la Semana de la Moda en París

La actriz participó en el desfile bajo el lema “Libertad. Igualdad. Hermandad. Porque vos lo valés”, organizado por L’Oréal.

Luisana Lopilato debutó en Paris Fashion Week. Foto: REUTERS

Luisana Lopilato es una de las actrices argentinas más reconocidas alrededor del mundo. Empezó su carrera artística siendo una “chiquitita” y quedó por siempre en el recuerdo de los argentinos.

Su belleza y carisma ahora es internacional y, además de protagonizar películas y campañas de moda, también debutó en la pasarela de París.

Luisana Lopilato debutó en Paris Fashion Week. Foto: EFE

En el contexto de la Semana de la Moda en París, la empresa de cosméticos L’Oréal organizó un desfile público bajo el lema “Libertad. Igualdad. Hermandad. Porque vos lo valés”, y participaron algunas de sus embajadoras más famosas.

Una de ellas fue Luisana Lopilato, quien recorrió la pasarela con un icónico vestido rojo ajustado al cuerpo con escote en V y aberturas en los costados en la zona del vientre y la falda sirena.

Luisana Lopilato debutó en Paris Fashion Week. Foto: EFE

El outfit lo completó con unas sandalias de taco alto en color off white, el cabello suelto con algunas ondas y los labios pintados de rojo en combinación con su prenda de vestir. Además, la actriz agregó un accesorio infaltable: un abanico con el eslogan de la marca: “Yo lo valgo” en inglés.

Luisana Lopilato y Michael Bublé más enamorados que nunca: el tierno mensaje en redes

Michael Bublé cumplió 50 años a principios de este mes y su esposa, Luisana Lopilato, le dedicó un video con un compilado de su vida juntos, pero además escribió un cálido mensaje para saludarlo en su día.

“Y todavía no puedo creer lo bendecida que soy de que Dios me haya elegido para recorrer este camino a tu lado. Mis días favoritos son los de envejecer contigo, compartiendo risas, amor, fe y esas pequeñas cosas que hacen que la vida sea extraordinaria”, comenzó a escribir Luisana.

Luisana Lopilato y Michael Bublé

“Estoy tan orgullosa del hombre que sos, del esposo, del padre, del amigo, y no puedo esperar por todos los años que vienen, tomándote de la mano mientras descubrimos lo hermosa que puede ser la vida cuando la vivimos juntos”, continuó la actriz.

“Sos mi lugar seguro, mi alegría, mi amor, mi todo. Te amamos más de lo que las palabras pueden decir. ¡Feliz cumple papi! Te amamos”, cerró Luisana, que vive en Canadá junto a Bublé y sus cuatro hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo. Por su parte, el músico le respondió con mucho amor: “El mayor regalo de todos fue que Dios me trajera a ti”.