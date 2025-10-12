Rating de Septiembre 2025: los canales de noticias se destacan en el cable

En el noveno mes del año, las noticias volvieron a consolidarse como los contenidos favoritos del público en la televisión por cable, junto a destacadas transmisiones deportivas.

Rating de septiembre. Foto: SMAD

Según datos de SMAD (Sistema de Medición Digital), con un base de 996.580 casos, así quedaron posicionadas las distintas señales informativas, contemplando sus programaciones completas, cada día.

Canal 26 cerró septiembre en 3,72 puntos de rating mientras que TN promedió 2,95 de audiencia. Les siguieron C5N (2,08), A24 (1,49), LN+ (0,99), Crónica TV (0,80) e IP Noticias (0,10).