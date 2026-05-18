Subastarán prendas y accesorios de Outlander. Foto: Disney +.

La fascinación con Outlander no se termina después del estreno del último episodio. Mientras secamos la lágrimas recordando la escena final de Jamie y Claire juntos en el suelo, tenemos una nueva oportunidad para estar cerca de la trama, de los actores y de su grandiosa producción: se anunció una subasta en la que venderán ropa y accesorios usados por los actores de la amada serie.

Esta actividad tendrá varias etapas y además de ser presencial en Londres, los que vivan fuera de Gran Bretaña podrán pujar de manera online. A continuación, todo lo que tenés que saber para poder comprar el vestido rojo que usó Claire en Francia, el de bodas de Brianna o hasta la “Dragonfly in amber” que fue un ícono del rodaje.

Subastarán ropa y accesorios de Outlander. Foto: Disney +.

Pero antes, hay que aclarar que esta actividad es posible porque tanto Sony Television como su división Starz, productora de la serie, aceptaron entregar las piezas originales de colección para ponerlas a la venta en al casa Bonhams.

Es más, primero todo será exhibido en su filial de Edimburgo, entre el 26 y el 31 de mayo, con entradas gratuitas que se reservan de manera online. Luego, el procedimiento se repetirá en Londres del 20 de julio al 4 de agosto en la sede central Bonhams New Bond Street.

Incluso venden un catálogo con fotos y descripción de todos los artículos, que incluye data sobre el capítulo en el que se utilizó cada uno. Tiene un precio de 35 libras y un plazo de entrega de dos semanas (con un pago extra por el envío).

¿Cuánto salen los vestidos de Outlander?

Bonhams presenta una subasta exclusiva de utilería y vestuario originales de esta emblemática producción. Con una increíble artesanía y atención al detalle, los artículos se ofrecerán en una subasta presencial el 5 de agosto en Bonhams New Bond Street, y en otra en línea del 20 de julio al 6 de agosto.

Ya se sabe que, en este sistema, los precios de base pueden crecer muchísimo si el artículo resulta de interés. Cada objeto puesto a la venta tiene un precio inicial sobre el que los interesados van ofreciendo cada vez un poco más hasta que uno termina quedándose con el artículo en cuestión. Para saber si uno está en condiciones de pujar en esta ocasión en particular, se puede revisar el catálogo y ver que no es tanto dinero como se podría pensar.

Subastarán ropa y accesorios de Outlander. Foto: Disney +.

Sin dudas, las piezas más caras (y más codiciadas) son The Red Dress que usó Claire en eL segundo episodio de la temporada 2, “Not in Scotland Anymore”, con un precio estimado de entre 3.000 y 5.000 (unos $ 5.600.000 a $ 9.300.000); o el conjunto con tartán que Jamie usó en la Batalla de Culloden del primer episodio de la tercera temporada, “The Battle Joined”: entre 1.500 y 2.000 libras ($ 2.800.000 a $ 3.700.000). El de bodas de Brianna, de la temporada 5, tiene un costo de inicio de 2.500 a 3.500 libras ($ 4.600.000 a 6.500.000)

De sólo pensar que Caitriona Balfe, Sam Heughan y Sophie Skelton los usaron, tienen un valor especialísimo para los fans.

Outlander, serie. Foto: Aimee Spinks/Starz/Sony Pictures Television

Pero también hay artículos de menor costo, como los tres anillos de boda de Claire (de 800 a 1.200 libras) o su Botiquín médico de teca con material quirúrgico de la temporada 8, probablemente de origen indio, con tapa abatible que revela un interior compartimentado con vendas, jabón, frascos y vías de vidrio, que tiene el mismo igual que las alianzas. Pero lo que sale menos son las maquetas de los decorados: la de la habitación en la que consumaron su boda Jamie y Claire tiene un valor de 300 a 500 libras ($ 560.000 a $ 930.000).

Cómo hacer para participar de la subasta de artículos de Outlander

Con el nombre de “Outlander The Auction”, el miércoles 5 de agosto, desde las 14 horas (hora local), se hará en 101 New Bond Street, Londres, una subasta presencial durante la cual se rematarán los artículos más codiciados. Paralelamente se hará una venta online, para lo cual habrá que registrarse en la página de Bonhams, donde ya se puede ver el catálogo de artículos a la venta, entre los que figuran un conjunto de Brianna de los ’60 y, de la misma época, la ropa de Claire como cirujana.

Al crear una cuenta piden información de solvencia económica para ser tenido en cuenta como comprador, por lo que depende del visto bueno de la compañía para poder ofertar.

Harán una subasta con ropa y accesorios de Outlander. Foto: Disney +.

Después, hay que registrarse específicamente en la subasta de la que se quiere participar y ya se puede ofertar por el o los artículos de interés, estableciendo un máximo a pagar al hacer clic en “Realizar puja”. Esto le indicará al sitio web de Bonhams que realice pujas en su nombre hasta alcanzar su monto máximo o hasta que gane el lote a un precio inferior. En caso contrario, se puede desistir tocando en “Cancelar”.

En caso de ganar la puja, el comprador recibirá una confirmación por correo electrónico tras la finalización de la subasta, así como una factura en el plazo de una hora tras el cierre del último lote, con los pasos a seguir para pagar. En caso de necesitar ayuda para pujar, se puede poner en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de la empresa para manejar la subasta por vía telefónica.