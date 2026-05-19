Premios Martín Fierro: Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini, ganó en la categoría “Big Show”
La ceremonia se realizó en el Hotel Hilton de Puerto Madero y fue transmitida por Telefe este lunes por la noche.
El programa Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini, ganó el premio Martín Fierro 2026 en la categoría “Big Show” durante la ceremonia organizada por APTRA este lunes por la noche.
Según destacaron desde la premiación, el ciclo fue reconocido por su “formato innovador y disruptivo”, además de su impacto multiplataforma y despliegue técnico en la televisión abierta.
La ceremonia se realizó en el Hotel Hilton de Puerto Madero y fue transmitida por Telefe. En el momento de recibir la estatuilla, Pergolini no estuvo presente en el escenario.
Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de Oro 2026
Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de Oro en la edición número 54 de los premios que todos los años entrega a la televisión abierta la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA).
Durante la gala, se otorgó un reconocimiento al canal América por haber cumplido 60 años de transmisión televisiva, mientras que posteriormente se hizo lo propio con el periodista Enrique Macaya Márquez por su trayectoria.
Luego llegó el momento de evocar a los artistas fallecidos entre 2025 y 2026 con la canción “Recuérdame” (famosa por la película “Coco” de Disney), entonada por Angela Torres, en el ya esperado segmento conocido como “In Memorian”.
Entre ellos estaban Luis Brandoni, Héctor Alterio, Julio Ricardo, Marcelo Araujo, Ernesto Cherquis Bialo, Adriana Aizemberg, Ernesto Acher, Jorge “Capece” Lorenzo, Luis Pedro Toni, Juan Carlos “el Mini” Velázquez, Marikena Monti, María José Campoamor, Rómulo Berruti y Rubén Polimeni.
Para cerrar, se recordó con otro premio al fallecido entrenador de fútbol Miguel Ángel Russo, en otro momento emotivo de la entrega de los Martín Fierro.
Todos los ganadores de los Premios Martín Fierro 2026
- Martín Fierro de Oro: Guido Kaczka
- Ficción: Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve).
- Periodístico: Opinión pública (El Nueve).
- Humorístico/Actualidad: Polémica en el bar (América).
- Deportivo: ACTC (TV Pública)
- Futbolístico: Mundial de Clubes (Telefe).
- Noticiero diurno: Telenueve al mediodía (El Nueve).
- Noticiero nocturno: Telefe Noticias (Telefe).
- Interés general LAM (América).
- Musical: La Peña de Morfi (Telefe).
- Magazine: Cortá por Lozano (Telefe).
- Cultural Educativo: Tierras (Telefe).
- Entretenimientos: Buenas Noches Familia (El Trece).
- Big Show: Otro Día Perdido (El Trece).
- Reality: MasterChef Celebrity (Telefe).
- Gastronomía: Ariel en su Salsa (Telefe).
- Viajes/Turismo: Por el mundo (Telefe).
- Programa de Servicios: ADN Buena Salud (TV Pública) y Aire de Campo (TV Pública).
- Jurados: Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui - MasterChef Celebrity (Telefe).
- Branded Content: Intuiciones by Bplay (Bplay-Telefe)
- Labor en Conducción Femenina: Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe).
- Labor en Conducción Masculina: Guido Kaczka - Buenas Noches Familia (El Trece).
- Labor Periodística Femenina: Mirtha Legrand - La Noche de Mirtha (El Trece).
- Labor Periodística Masculina: Rolando Graña - América Noticias y GPS (América).
- Cronista/Movilero: Alejandro Guatti - Intrusos (América)
- Panelista Femenina: Analía Franchín - A la Barbarossa (Telefe)
- Panelista Masculino: Luis Bremer - A la Tarde y Desayuno Americano (América).
- Mejor Actor: Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
- Mejor Actriz: Gimena Accardi - La voz ausente (El Trece)
- Revelación: Ian Lucas - MasterChef Celebrity (Telefe).
- Labor Humorística: Agústin Rada Aristarán - Otro día perdido (El Trece).
- Autor/Guionista: Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo - La voz ausente (El Trece).
- Director: Eduardo Pinto - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
- Director de No Ficción: Claudio Cuscuela - Otro Día Perdido (El Trece).
- Aviso publicitario: Decíselo, Quilmes (ABI INBEV-La América).
- Producción Integral: La Voz Argentina (Telefe).