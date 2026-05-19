Mario Pergolini en "Otro día perdido". Foto: Instagram/otrodiaperdido

El programa Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini, ganó el premio Martín Fierro 2026 en la categoría “Big Show” durante la ceremonia organizada por APTRA este lunes por la noche.

Según destacaron desde la premiación, el ciclo fue reconocido por su “formato innovador y disruptivo”, además de su impacto multiplataforma y despliegue técnico en la televisión abierta.

La ceremonia se realizó en el Hotel Hilton de Puerto Madero y fue transmitida por Telefe. En el momento de recibir la estatuilla, Pergolini no estuvo presente en el escenario.

La reacción tras ganar el Martín Fierro. Foto: Instagram.

Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de Oro 2026

Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de Oro en la edición número 54 de los premios que todos los años entrega a la televisión abierta la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA).

Durante la gala, se otorgó un reconocimiento al canal América por haber cumplido 60 años de transmisión televisiva, mientras que posteriormente se hizo lo propio con el periodista Enrique Macaya Márquez por su trayectoria.

Luego llegó el momento de evocar a los artistas fallecidos entre 2025 y 2026 con la canción “Recuérdame” (famosa por la película “Coco” de Disney), entonada por Angela Torres, en el ya esperado segmento conocido como “In Memorian”.

Entre ellos estaban Luis Brandoni, Héctor Alterio, Julio Ricardo, Marcelo Araujo, Ernesto Cherquis Bialo, Adriana Aizemberg, Ernesto Acher, Jorge “Capece” Lorenzo, Luis Pedro Toni, Juan Carlos “el Mini” Velázquez, Marikena Monti, María José Campoamor, Rómulo Berruti y Rubén Polimeni.

Para cerrar, se recordó con otro premio al fallecido entrenador de fútbol Miguel Ángel Russo, en otro momento emotivo de la entrega de los Martín Fierro.

Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de Oro 2026. Foto: NA.

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