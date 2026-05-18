Chiche Gelblung fue internado en terapia intensiva luego de sufrir una descompensación en las últimas horas.

Se conoció que el periodista y conductor Chiche Gelblung tuvo que ser internado de urgencia en las últimas horas luego de sufrir una descompensación. Según trascendió, el reconocido comunicador habría presentado una trombosis en uno de sus tobillos y actualmente permanece en terapia intensiva bajo observación médica.

La información fue confirmada por el portal TN Show, que además indicó que el periodista fue sometido a la colocación de un stent y que su cuadro es delicado, aunque se encuentra consciente y esperando nuevos estudios.

El periodista permanece bajo observación médica tras presentar una trombosis y ser sometido a una intervención. Foto: Instagram @chiche_oficial.

Qué se sabe sobre el estado de salud de Chiche Gelblung

De acuerdo con la información difundida por la periodista Pía Shaw, el episodio estaría relacionado con una caída que Gelblung sufrió hace aproximadamente 15 días.

Ese accidente le habría provocado una herida en una de sus piernas o tobillos, lesión a la que, según trascendió, no le habría dado demasiada importancia en un primer momento. Con el correr de los días, la situación se habría agravado hasta derivar en la actual internación.

Por el momento, no se difundieron partes médicos oficiales con mayores precisiones sobre su evolución clínica, aunque distintas versiones coinciden en que permanece estable dentro de un cuadro considerado delicado.

La salud del histórico conductor genera preocupación en el ambiente periodístico y televisivo argentino. Foto: NA.

La trayectoria de Chiche Gelblung en los medios argentinos

Samuel “Chiche” Gelblung es uno de los periodistas más reconocidos de la Argentina y cuenta con una extensa trayectoria en televisión, radio y medios gráficos.

Sus primeros pasos en los medios los dio bajo el seudónimo de Mariano Ovejero, mientras trabajaba en Editorial Atlántida junto al periodista Carlos Fontanarrosa.

En 1966 ingresó a la histórica Revista Gente, donde desarrolló una destacada carrera hasta convertirse en director una década más tarde. Posteriormente, en 1981, desembarcó en Editorial Perfil para asumir tareas vinculadas a la dirección de contenidos.

Durante los años 80 tuvo un importante crecimiento profesional y participó en distintos medios gráficos de relevancia nacional. Formó parte de la revista “La Semana” y escribió columnas en diarios como Ámbito Financiero y La Nación, donde incluso llegó a ocupar un cargo directivo hacia finales de esa etapa.

Creador de ciclos emblemáticos como “Memoria” y “Edición Chiche”, el periodista recibió múltiples reconocimientos por su trayectoria.

En radio también construyó una extensa trayectoria. En 1993 debutó con “La super mañana de Chiche Gelblung” en Radio Libertad, mientras que en 1998 llegó a Radio 10 para conducir “Edición Chiche”, uno de los programas más exitosos de la emisora, que lideró las mediciones durante más de diez años.

Sin embargo, uno de los hitos más importantes de su carrera llegó en televisión con el ciclo “Memoria”, estrenado en 1994. El programa periodístico se convirtió en un fenómeno de audiencia gracias a sus investigaciones y entrevistas de alto impacto. Entre los momentos más recordados aparece la entrevista realizada a Mia Farrow, que quedó marcada como una de las conversaciones más emblemáticas de la televisión argentina.

En los años siguientes continuó ligado a distintos proyectos radiales y digitales. En 2008 comenzó a trabajar en Radio Mitre con “Hola Chiche” y en 2012 lanzó el portal RatingCero junto a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Más adelante también impulsó el sitio InfoVeloz.

Gracias a su extensa carrera en radio, televisión y medios gráficos, Gelblung recibió importantes reconocimientos, entre ellos premios Martín Fierro, el Premio Konex y distinciones por su labor periodística y conducción radial.