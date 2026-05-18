"El Chavo del 8"

María Antonieta de las Nieves marcó a toda una generación con su inolvidable personaje de la Chilindrina en la famosa serie “El Chavo del 8”. Su interpretación, llena de picardía, ternura y un humor muy particular, logró trascender fronteras y mantenerse vigente a lo largo de los años, convirtiéndose en un ícono de la televisión latinoamericana. La serie, creada por Roberto Gómez Bolaños, no solo dejó huella en la cultura popular, sino que también despertó la nostalgia de millones de espectadores que crecieron acompañando las historias de la vecindad.

Sin embargo, el paradero actual y la vida cotidiana de varios de sus personajes continúan siendo una incógnita para muchos fans. En medio de esta curiosidad, recientemente se volvió a hablar de uno de ellos cuando se sintió la presencia de “Quico” en un evento inesperado: un partido del Inter Miami, donde incluso se lo vio protagonizando un momento especial al saludar a Lionel Messi. Este tipo de apariciones reavivan el interés por los actores que dieron vida a la serie, recordando la enorme influencia que aún conservan en el imaginario colectivo.

Elenco de "El Chavo del 8". Foto: Archivo.

El presente de María Antonieta de las Nieves: cómo se encuentra hoy

Durante una entrevista, María Antonieta contó que su estado de salud se deterioró considerablemente a raíz de la fibromialgia, un trastorno crónico caracterizado por dolores musculares persistentes, cansancio y alteraciones en el descanso. Esta patología, que no tiene tratamiento curativo, impacta de forma significativa en la vida cotidiana de quienes la padecen.

María Antonieta de las Nieves Foto: Wikipedia

En ese contexto, la intérprete detalló que sus síntomas abarcan molestias físicas generalizadas, agotamiento intenso, rigidez corporal y problemas cognitivos conocidos como “fibroniebla”, que afectan la concentración. En sus últimas apariciones públicas, seguidores advirtieron modificaciones en su forma de expresarse y desplazarse, señales que ella misma atribuyó a la enfermedad, confirmando así el avance de su cuadro clínico.

Cuántos años tiene la actriz que encarnó a la Chilindrina

María Antonieta de las Nieves, actriz, humorista y cantante mexicana, nació el 22 de diciembre de 1950 en el estado de Nayarit. Su vínculo con el mundo artístico comenzó a muy temprana edad: a los tres años inició estudios de ballet y, a los seis, ingresó a la escuela de formación de Andrés Soler. Durante esa etapa, figuras como Carmen Montejo y Prudencia Grifell advirtieron su potencial y la impulsaron a dar sus primeros pasos en el cine, logrando su debut en Pulgarcito, una producción infantil representativa de la Época de Oro del cine mexicano.

A fines de la década del 50, se convirtió en una de las pioneras de las telenovelas en México al integrar el elenco de Senda prohibida. Con el correr de los años 60 se consolidó como una destacada figura del doblaje, hasta alcanzar su consagración en los años 70 al encarnar a La Chilindrina en el exitoso ciclo El Chavo del 8. Ese personaje, que marcó a generaciones, le permitió ingresar al Récord Guinness por haber interpretado durante 48 años a una figura infantil, un logro sin precedentes en la televisión latinoamericana.

El Chavo del 8 Foto: -

En una entrevista con Matilde Obregón en Youtube, María Antonieta afirmó: “Tengo 75 años y no he descansado un momento de mi vida”.

¿Adiós para siempre?: qué dijo sobre su personaje más famoso

En la entrevista, la Chilindrina comentó: “Ahora estoy sabiendo lo que es estar en una casa, en una cama. Estoy con mis perras viendo la tele y estoy feliz”.

Remarcó además que la muerte de su esposo, Gabriel Fernández, representó un punto de inflexión que la llevó a replantearse su ritmo de vida. “Desde que mi viejito se fue, estar en la pista me costaba trabajo. Entonces creo que ya estoy preparándome para hacer otras cosas”, afirmó. Asimismo, evocó el delicado episodio de salud que enfrentó en 2025, cuando debió ser internada de urgencia en Perú a raíz de una sobredosis de fármacos. “Estaba tomando 19 pastillas al día, no sé ni de qué ni para qué. Me las recetaban distintos doctores y eso fue lo que me perjudicó la salud”, comentó.

Su hija, Verónica, también habló sobre aquel episodio: “Me la dieron cargada en el aeropuerto, para taparla de los periodistas. No reconocía a nadie. Fue durísimo”.

El Chavo del 8 Foto: -

No descarta la presencia del personaje en alguna entrevista o comercial, pero María Antonieta de las Nieves aseguró que no volverá a trabajar de forma continua como antes. “La Chilindrina está guardada”, afirmó y cerró así este capítulo inolvidable de la historia del entretenimiento que ha marcado a millones y consolidó a “El Chavo del 8″ como ícono cultural.

“Ahorita me veo y digo: soy otra… Estoy feliz de poder descansar y disfrutar de mi casa”, cerró su mensaje la actriz y aclaró que su retiro no es un final triste, sino el comienzo de una nueva etapa en paz.

“El Chavo del 8”: qué actores del elenco siguen vivos y cuáles ya están fallecidos

Los actores principales de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado dejaron una huella muy importante en la historia de la televisión, y varios de ellos ya han fallecido. Roberto Gómez Bolaños, conocido como “Chespirito” e intérprete de personajes icónicos como El Chavo y El Chapulín Colorado, murió en noviembre de 2014 a los 85 años debido a una insuficiencia cardíaca.

Por su parte, Ramón Valdés, recordado por su entrañable personaje Don Ramón, falleció en agosto de 1988 a los 64 años a causa de cáncer de estómago. Angelines Fernández, quien interpretaba a Doña Clotilde, también conocida como “La Bruja del 71”, murió en marzo de 1994 a los 69 años, tras padecer cáncer de pulmón.

Don Ramón

Asimismo, Rubén Aguirre, el querido Profesor Jirafales, falleció en junio de 2016 a los 82 años, debido a complicaciones derivadas de una neumonía. Raúl “Chato” Padilla, quien dio vida a Jaimito el Cartero, murió en febrero de 1994 a los 75 años por un infarto agudo de miocardio. Finalmente, Horacio Gómez Bolaños, hermano de Chespirito y actor detrás del personaje Godínez, falleció en noviembre de 1999 a causa de un paro cardíaco.

A más de cinco décadas de su debut, El Chavo del 8 continúa consolidándose como uno de los programas más emblemáticos y queridos de la televisión latinoamericana. El reciente fallecimiento de Ricardo de Pascual, actor recordado por encarnar al Señor Calvillo y al Señor Hurtado, despertó la nostalgia entre los seguidores de la serie.

Entre los protagonistas que continúan con vida se encuentra Carlos Villagrán, reconocido por su papel de Quico. A sus 82 años, mantiene una activa presencia en redes sociales, donde suele evocar anécdotas de su paso por la vecindad y participar en distintos eventos.

El Chavo del 8 Foto: -

Édgar Vivar, quien dio vida al Señor Barriga y a Ñoño, con 77 años sigue ligado al ámbito artístico, participando en proyectos teatrales y televisivos, además de reencontrarse en diversas ocasiones con antiguos compañeros del elenco.

También forma parte de este grupo Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, famosa por sus trabajos dentro del universo Chespirito. Actualmente tiene 77 años y continúa vinculada a la actuación y al teatro.

La nómina se completa con Ana Lilian de la Macorra, recordada por su personaje de Paty. A sus 68 años, se encuentra alejada del medio artístico y lleva una vida más privada, enfocada en la psicología y la escritura.