Expectativa por el Rock in Río 2026: los primeros artistas para el gran festival de la música

Las calles cariocas volverán a llenarse de público para el evento que ya cuenta con dos nombres de peso confirmados. Conocé todos los detalles en la nota.

Rock in Rio. Foto: REUTERS

A más de diez meses del inicio del Rock in Río, que tendrá lugar en el Parque Olímpico carioca del 4 al 13 de septiembre del 2026, la expectactiva comienza a crecer con los primeros artistas confirmados.

Elton John y Gilberto Gil son las primeras estrellas anunciadas para la próxima edición del emblemático festival.

Elton John, músico, Agencia NA

Los reconocidos cantantes compartirán el Palco Mundo, el escenario principal, en la noche del 7 de septiembre, anunciaron los organizadores.

Las novedades para la edición 2026

El Rock in Río también anunció que para la edición del próximo año renovará el Palco Mundo, que contará con 104 metros de ancho y 31,5 metros de altura, así como con 2.400 metros cuadrados de pantallas LED, una cifra superior a la empleada en todos los escenarios del festival en 2024.

Gilberto Gil. Foto: X

Entre las novedades también está el regreso del espectáculo aéreo The Flight, con cinco aviones, la presentación de una banda sonora inédita y un homenaje a la bossa nova.

Desde el primer festival, en 1985, el Rock in Río suma veinticuatro ediciones, diez de las cuales en Río de Janeiro y las demás en Lisboa, Madrid y Las Vegas, a las que han asistido unas trece millones de personas.