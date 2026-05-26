Internación de Gerardo Romano. Foto: NA

Gerardo Romano generó preocupación a sus seguidores al mostrarse hospitalizado a través de un video en las redes sociales.

El actor compartió imágenes desde una camilla en las que se puede deducir que se encuentra ingresado por cuestiones de salud, con una vía intravenosa, bata quirúrgica y tensiómetro.

Internación de Gerardo Romano. Video: NA

Mientras se escucha el pitido de los monitores cardíacos, el intérprete miró a la cámara y señaló: “Viva Perón, carajo. Viva la Patria”, e hizo una “V” con los dedos.

A continuación publicó otra imagen desde las historias de su perfil de Instagram en donde pasaba tiempo con el celular y bromeó: “Tuve un varón hermosísimo. Pesó 7.400 kg”.

Gerardo Romano. Foto: NA.

La palabra de Rottemberg

El productor teatral Carlos Rottemberg aclaró que se trata de un procedimiento “programado porque ayer tenía función por ser 25 de mayo y mañana tiene función porque arranca la semana”.

Por tanto, señaló que el intérprete continuará con “El Secreto” junto a Ana María Picchio: “Era una (...) que nos hacemos todos de rutina cada cinco años y le tocaba hoy al aprovechar el día de descanso, único en la semana. Mañana hay teatro”, concluyó el empresario artístico en conversación con este medio.

Gerardo Romano. Foto: NA.

El actor fue diagnosticado con Parkinson a mediados de 2024 y, en lugar de mantener en secreto su diagnóstico, decidió hablar del tema y concienciar sobre los cuidados de la enfermedad.