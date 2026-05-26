Reapareció José Larralde y causó impacto en el folklore por lo que reveló de su salud:

El artista brindó una entrevista radial y explicó la complicación de salud que atravesó recientemente. Foto: Wikipedia

José Larralde reapareció y generó una fuerte repercusión en el ambiente del folklore y la música popular tras brindar detalles sobre su estado de salud. El histórico cantor de 88 años llamó de forma sorpresiva a los estudios de Radio 10 para entablar un extenso diálogo con el periodista Jorge Pizarro y aprovechó la comunicación no solo para hablar de su reciente internación, sino que tuvo un dinámico ida y vuelta con el conductor donde hablaron de cuestiones más profundas de la vida. .

El reconocido artista relató la hospitalización que debió afrontar a raíz de los resultados de unos estudios de rutina. Los médicos ordenaron su inmediata permanencia en el centro médico tras detectar una falla cardíaco. “Resulta que me sacan unas placas y me tuve que quedar internado porque tenía la aorta cerrada directamente. El primer día me sacaron 10 litros de agua”, relató.

El creador de Herencia pa’ un hijo gaucho manifestó su asombro ante las consecuencias físicas del tratamiento médico y especificó la importante pérdida de masa corporal que experimentó durante el proceso. “¿Sabe cuánto peso con la altura que tengo? 58 kilos. Qué cosa de locos...”, expresó. Las declaraciones del artista oriundo de Huanguelén buscó transparentar la realidad de su evolución para contrarrestar rumores que consideró maliciosos.

El icónico cantor justificó su decisión de ventilar estos detalles personales con el objetivo de llevar tranquilidad directa a los miles de seguidores que se preocupan por su actualidad y fustigó los comentarios malintencionados de ciertos sectores de la opinión pública: “Y bueno... Se lo cuento porque hay mucha gente que pregunta, pregunta, y siempre recibe respuestas de segunda mano, entonces la verdad es esa”, sostuvo.

La historia de un ícono del folklore Foto: Wikipedia

“Hoy fui al médico justamente y me vio muy bien porque yo siempre digo: hay muchos que quieren que yo me muera ¡Mierda me voy a morir! Para hacerles la contra no me voy a morir”, lanzó “El Pampa” fiel a su estilo. Cabe recordar que pocas semanas atrás, se lo vio caminando por las calles de la Ciudad de Buenos Aires y el video despertó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

Dónde nació José Larralde: el pueblo repartido entre 4 municipios que vio crecer al histórico del folklore y lo homenajea con una fiesta popular

Larralde nació en Huanguelén y no es un pueblo más en el mapa bonaerense. Su historia está marcada por una curiosidad administrativa que persiste hasta hoy: su territorio está repartido jurisdiccionalmente entre cuatro municipios: Coronel Suárez, Guaminí, Daireaux y General La Madrid, aspecto que generó durante décadas un fuerte sentimiento de autonomía en sus habitantes, quienes demostraron sentirse unidos por su propia cultura antes que por las fronteras municipales que los rodean.

Es en este rincón de la provincia de Buenos Aires donde cada año se rinde tributo al José “El Pampa” Larralde con la Fiesta del Cantor Orillero. El evento, que se desarrolla en el predio de la Estación del Ferrocarril Roca, es el epicentro del folklore regional y busca mantener vivo el legado del artista que mejor supo retratar las alegrías y penurias del hombre de campo. De cara a la edición 2026, todavía no se brindaron detalles acerca de la fecha de realización, aunque suele llevarse a cabo entre los meses de septiembre y octubre.

Video: @fernando.negro13

La fiesta no es solo un festival de música; es el reencuentro de la comunidad con sus raíces. Allí, entre guitarreros y payadores, se respira la esencia de las letras de Larralde, quien nació en estas tierras en 1937 y comenzó a escribir sus primeros versos mientras trabajaba en las tareas rurales que luego inmortalizaría en canciones.