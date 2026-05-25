Miguel Gallego Arámbula reapareció públicamente por primera vez tras cumplir la mayoría de edad en 2026. Foto: X / @PublinewsGT.

Durante casi dos décadas, Luis Miguel y Aracely Arámbula lograron mantener a sus hijos alejados de la exposición mediática. Sin embargo, esa historia de hermetismo comenzó a cambiar este 2026, cuando Miguel Gallego Arámbula reapareció públicamente por primera vez tras alcanzar la mayoría de edad.

El hijo mayor de la expareja nació el 1 de enero de 2007 en Los Ángeles, California, y desde pequeño permaneció bajo estricta protección familiar. Tanto él como su hermano menor, Daniel Gallego Arámbula, crecieron prácticamente fuera del radar de los medios y sin fotografías públicas que revelaran sus rostros.

Durante casi dos décadas, Aracely Arámbula mantuvo a sus hijos alejados de la exposición mediática. Foto: X (Twitter).

La situación dio un giro en marzo de este año, cuando comenzaron a circular imágenes inéditas de ambos jóvenes tomadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El largo resguardo que mantuvo Aracely Arámbula durante 19 años

La decisión de preservar la intimidad de sus hijos fue impulsada principalmente por Aracely Arámbula, quien durante años pidió públicamente a la prensa que respetara la privacidad de Miguel y Daniel.

Gracias a esa estrategia, los jóvenes lograron crecer lejos de cámaras, paparazzis y redes sociales, algo poco habitual tratándose de los hijos de dos de las figuras más reconocidas del espectáculo latinoamericano.

Las primeras imágenes públicas del hijo de Luis Miguel fueron captadas en el aeropuerto de Ciudad de México. Foto: X / @CarLon_2020.

Las primeras fotografías públicas de Miguel Gallego Arámbula fueron difundidas por el programa “Ventaneando”, de TV Azteca. Las imágenes fueron captadas por el periodista Ricardo Manjarrez en el aeropuerto de la capital mexicana y rápidamente se viralizaron en redes sociales y medios de espectáculos.

Durante la emisión del ciclo, Pati Chapoy expresó: “Hoy se desvela un secreto guardado más de diecinueve años”. Por su parte, Linet Puente destacó el impacto mediático de las imágenes, mientras que Ricardo Manjarrez remarcó que la estrategia de protección impulsada por Aracely Arámbula permitió que durante casi veinte años no existieran registros públicos de los hijos de la pareja.

El sorprendente parecido de Miguel con Luis Miguel

La repercusión volvió a crecer semanas después, cuando comenzaron a difundirse videos e imágenes de Miguel Gallego Arámbula durante una fiesta en Acapulco.

El parecido físico entre Miguel Gallego Arámbula y Luis Miguel sorprendió a seguidores y usuarios en redes sociales. Foto: X / @ERNESTOBUITRON.

Las grabaciones muestran al joven compartiendo una salida nocturna junto a amigos, tanto dentro como fuera de un centro nocturno. Su actitud relajada y sonriente rápidamente llamó la atención de los seguidores de Luis Miguel, aunque lo que más sorprendió fue el notable parecido físico con el cantante en su juventud.

En redes sociales, muchos usuarios compararon fotografías del joven con imágenes históricas del intérprete de “La Incondicional”, señalando similitudes en los rasgos faciales, la sonrisa y los gestos.

Videos del joven en una fiesta en Acapulco volvieron a despertar el interés mediático sobre la familia del cantante. Foto: X / @ERNESTOBUITRON.

Aunque hasta el momento tanto Miguel como Daniel continúan manteniendo un perfil bajo, las recientes imágenes marcaron el fin de un hermetismo que se sostuvo durante casi veinte años en torno a los hijos del “Sol de México”.