Qué es de la vida de Walter Sidotti, histórico baterista de Los Redondos:

Walter Sidotti, el histórico ex baterista de Los Redondos. Foto: Instagram @waltersidotioficial

A más de dos décadas de la separación de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Walter Sidotti continúa siendo una figura muy recordada dentro del rock argentino. El exbaterista de la banda liderada por el Indio Solari y Skay Beilinson fue protagonista de una de las etapas más exitosas del grupo y, aunque eligió mantener un perfil bajo, nunca se alejó completamente de la música.

Su nombre sigue despertando interés entre fanáticos de Los Redondos, especialmente por su participación en proyectos vinculados al universo ricotero y por el fuerte legado que dejó como uno de los músicos más importantes del rock nacional de los años 90.

Cómo llegó Walter Sidotti a Los Redondos

Walter Sidotti ingresó a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en 1987, en reemplazo de Daniel “Piojo” Ávalos. Desde entonces pasó a integrar la formación clásica de la banda junto al Indio Solari, Skay Beilinson, Semilla Bucciarelli y Sergio Dawi.

Walter Sidotti ingresó a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en 1987, en reemplazo de Daniel “Piojo” Ávalos. Foto: Instagram @waltersidotioficial

Con esa alineación grabó algunos de los discos más emblemáticos de la historia del rock argentino, entre ellos Un baión para el ojo idiota, Bang! Bang! Estás liquidado, La mosca y la sopa y Luzbelito. Su estilo preciso y potente detrás de la batería fue clave para consolidar el sonido característico de Los Redondos.

Durante los años de mayor popularidad del grupo, Sidotti participó de recitales multitudinarios y se convirtió en una pieza fundamental dentro de la identidad musical ricotera.

Qué hizo Walter Sidotti tras la separación de Los Redondos

Luego de la disolución definitiva de Los Redondos en 2001, Sidotti continuó vinculado al ambiente musical argentino. A diferencia de otros integrantes de la banda, eligió mantener un perfil mucho más reservado y alejado de la exposición mediática.

Su estilo preciso y potente detrás de la batería fue clave para consolidar el sonido característico de Los Redondos. Foto: Instagram @waltersidotioficial

Sin embargo, siguió tocando en distintos proyectos y colaboraciones. Entre las bandas de las que participó aparecen nombres como La Favorita, The Grab y Heroicos Sobrevivientes, además de otras agrupaciones ligadas al circuito del rock nacional.

Con el paso de los años también comenzó a involucrarse en propuestas que buscaban mantener vivo el espíritu ricotero y el clásico repertorio de Los Redondos.

La Kermesse Redonda y el regreso de Walter Sidotti a los escenarios masivos

Uno de los proyectos más importantes de los últimos años para Sidotti fue su participación en la popular Kermesse Redonda. El espectáculo, encabezado por Sergio Dawi y Semilla Bucciarelli, reúne a varios exintegrantes de Los Redondos y rápidamente se transformó en un fenómeno entre los fanáticos.

Uno de los proyectos más importantes para Sidotti fue su participación en la popular Kermesse Redonda. Foto: Instagram @waltersidotioficial

La propuesta recorre distintas ciudades argentinas interpretando clásicos históricos de la banda y generó una fuerte conexión emocional con el público ricotero. Desde la batería, Sidotti volvió a ocupar un lugar central sobre el escenario y muchos seguidores consideran a la Kermesse Redonda como el acercamiento más cercano al espíritu original de Los Redondos desde la separación del grupo.

Qué hace hoy Walter Sidotti y cómo sigue su carrera musical

Actualmente, el baterista continúa activo. En los últimos años participó en distintos proyectos vinculados al rock argentino y siguió ligado a la escena musical, aunque siempre lejos de los grandes medios y de la exposición pública.

Lagarto Negro, una de las bandas que formó Walter Sidotti, el histórico ex baterista de Los Redondos. Foto: Instagram @waltersidotioficial

Además de integrar propuestas relacionadas con el universo ricotero, también formó parte de bandas como Lagarto Negro y colaboró con otros artistas del ambiente local.

A pesar del bajo perfil que mantiene desde hace años, el reconocimiento del público hacia su figura permanece intacto. Para miles de fanáticos de Los Redondos, Walter Sidotti sigue siendo uno de los bateristas más influyentes y representativos de la historia del rock nacional argentino.

Bateristas de Rata Blanca, Los Piojos y Los Redondos tocarán gratis en Buenos Aires: cuándo y dónde será el show al aire libre

Más de 200 bateristas se preparan para protagonizar un espectáculo poco habitual en la Ciudad de Buenos Aires. Este sábado 30 de mayo, el Parque Arroyo Vega, en la Costanera Norte, será escenario de la primera edición porteña de “Baterías a la Plaza”, un encuentro masivo donde músicos tocarán gratis al mismo tiempo un repertorio de clásicos del rock nacional.

La propuesta es una iniciativa que convoca tanto a aficionados como a profesionales a compartir una experiencia colectiva al aire libre. El acceso será con entrada libre y gratuita, mientras que el show comenzará desde las 16 horas frente al río.

Cientos de músicos participarán del encuentro “Baterías a la Plaza” en el Parque Arroyo Vega, donde interpretarán clásicos del rock en forma sincronizada y con entrada gratuita. Foto: Baterías a la Plaza

Entre los nombres confirmados se destacan figuras reconocidas del género: Sebastián Cardero (Los Piojos), Fernando Scarcella (Rata Blanca), Andrea Álvarez, Sebastián Peyceré (Los Abuelos de la Nada) y Walter Sidotti ( baterista histórico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota).