Telefe. Foto: Telefe

Telefe se impuso durante la última semana del 18 al 24 de mayo de 2026 según la medición del Sistema de Medición de Audiencia Digital (SMAD) con un promedio de 8,84 puntos de rating.

El canal de las pelotas ganó de apertura a cierre la programación semanal entre las 12 del mediodía y las 23:59 con un promedio de 8,84 puntos de rating duplicando a El Trece, que se ubicó en el segundo puesto con 4,34.

El tercer lugar fue para América TV con 2,71 y le siguieron El Nueve (1,29) y TV Pública (0,15).

Telefe lideró los números. Foto: SMAD

Cómo mide el rating SMAD

SMAD mide el rating de televisión utilizando tecnología de Return Path Data (RPD), que recopila información sobre el consumo de los usuarios en tiempo real a través de sus set-top boxes (decodificadores) de TV digital conectados a internet.

Este método permite medir el comportamiento de la audiencia a medida que eligen entre la variedad de señales y su consumo en HD o SD, reemplazando algunos métodos tradicionales de medición.