La banda de k-pop confirmó su llegada a Buenos Aires como parte de su gira mundial “Straycity”, que también recorrerá Colombia, Brasil y México. Foto: X / @Stray_Kids.

El fenómeno del k-pop continúa creciendo en América Latina y Argentina volverá a recibir a una de las bandas más importantes. Stray Kids confirmó su llegada al país con un show previsto para septiembre de 2026 como parte de su gira mundial “Straycity”, despertando una enorme expectativa entre las STAY argentinas.

La boyband surcoreana anunció nuevas fechas en Latinoamérica y Buenos Aires aparece dentro del recorrido internacional del grupo. La producción estará a cargo de DF Entertainment, empresa encargada también de los próximos shows de BTS en el Estadio Único de La Plata.

El grupo surcoreano se presentará en septiembre en el Hipódromo de Palermo y la expectativa entre las STAY argentinas ya crece por la venta de entradas y los beneficios exclusivos del show. Foto: X / @fedeebongiorno.

Cuándo y dónde se presentará Stray Kids en Argentina

Stray Kids se presentará el próximo 14 de septiembre en el Hipódromo de Palermo, en Buenos Aires. El show formará parte de una gira latinoamericana que también incluirá fechas en Bogotá y Ciudad de México.

Antes de llegar a Argentina, el grupo actuará el 9 de septiembre en Colombia y luego continuará su recorrido por Brasil, donde participará el 11 de septiembre del festival Rock in Rio, uno de los eventos musicales más importantes del continente.

Con shows multitudinarios alrededor del mundo, Stray Kids se encontrará con el público argentino en uno de los eventos de k-pop más esperados del año. Foto: X / @Stray_Kids.

La etapa latinoamericana concluirá el 25 de septiembre en Ciudad de México, uno de los mercados más fuertes para el k-pop fuera de Asia.

La noticia generó una fuerte reacción en redes sociales, donde miles de fans comenzaron a organizar proyectos, intercambios de photocards y encuentros previos al concierto apenas se conoció el anuncio oficial.

Miles de fans argentinas esperaban la llegada de Stray Kids, una de las boybands más importantes del k-pop internacional. Foto: X / @fedeebongiorno.

Cuándo comienza la venta de entradas para Stray Kids y cómo comprarlas

La venta de entradas para el show en Argentina comenzará el próximo miércoles 27 de mayo a las 10 de la mañana.

Los tickets estarán disponibles a través de All Access y podrán adquirirse con cualquier medio de pago desde el inicio de la venta general. Además, la productora confirmó una Experiencia Early Entrance destinada a quienes busquen beneficios exclusivos durante el recital.

El paquete incluirá:

Entrada en campo delantero.

Acceso anticipado al predio.

Compra prioritaria de merchandising.

Un regalo exclusivo del evento.

Credencial oficial con lanyard.

La venta de entradas para el esperado recital comenzará el 27 de mayo y contará con experiencias especiales para quienes accedan al paquete Early Entrance. Foto: X / @Stray_Kids.

Quiénes acompañarán a Stray Kids en Buenos Aires

El recital en Argentina contará además con artistas invitados y propuestas vinculadas al universo del k-pop.

Entre los teloneros confirmados aparece NEXZ, agrupación también vinculada a JYP Entertainment, la compañía que creó a Stray Kids en 2017.

También participará K4OS, la girlband argentina integrada por Inés Civit, Mercedes Bitzer, Mariana Taurozzi y Lynette Ladelfa, que viene creciendo dentro de la escena local. El line up se completará con la presencia del DJ bonaerense Cocho, quien será parte de la previa del espectáculo.

Actualmente, Stray Kids está integrado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. Desde su debut, el grupo logró consolidarse como uno de los máximos exponentes del k-pop mundial.

Con shows multitudinarios alrededor del mundo, Stray Kids se encontrará con el público argentino en uno de los eventos de k-pop más esperados del año. Foto: X / @Stray_Kids.

En los últimos años, la banda recibió reconocimientos de Billboard y de Time, que los definieron como “líderes del k-pop” y “next generation leaders”.

La expectativa por la llegada de Stray Kids ya comenzó a sentirse entre las STAY argentinas, que esperan un recital multitudinario y una de las fechas de k-pop más importantes del año en el país.