El Teto Medina reveló que tiene cáncer de colon: “Haciéndole caso a los médicos” El conductor confirmó su estado de salud en un posteo de Facebook. Además, agradeció el apoyo a sus seguidores.

Marcelo "Teto" Medina. Foto: Instagram

Marcelo “Teto” Medina reveló que le diagnosticaron cáncer de colon con metástasis en el hígado, en un extenso posteo en su cuenta de Facebook.

“Hola a todos! Quiero primero agradecer a todos los que se preocuparon por mi enfermedad. Quiero contarles que estoy bien y haciéndole caso a los médicos. Hace 3 meses me detectaron un cáncer de colon con metástasis en el hígado”, escribió en su posteo.

Según comunicó, se sometió a una operación que tuvo un “exitoso” resultado: “Ahora estoy haciendo mis correspondientes sesiones de quimioterapia con una posible operación de hígado”.

Por último, agradeció a sus seguidores y dio un panorama de cómo sigue su vida tras alejarse de los medios: “Mientras tanto, sigo en este camino que elegí hace unos años, el de la recuperación de adicciones. Sigo con mis charlas en comunidades terapéuticas y disfrutando de cada día que la vida me regala. Les mando un abrazo”.

Teto Medina. Foto: NA.

En 2019, Medina se alejó de los medios después de que su ex pareja, Mónica Fernández, radicara una denuncia en su contra por abuso sexual, amenazas con armas de fuego y violencia de género.