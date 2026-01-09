El Teto Medina reveló que tiene cáncer de colon: “Haciéndole caso a los médicos”
El conductor confirmó su estado de salud en un posteo de Facebook. Además, agradeció el apoyo a sus seguidores.
Marcelo “Teto” Medina reveló que le diagnosticaron cáncer de colon con metástasis en el hígado, en un extenso posteo en su cuenta de Facebook.
“Hola a todos! Quiero primero agradecer a todos los que se preocuparon por mi enfermedad. Quiero contarles que estoy bien y haciéndole caso a los médicos. Hace 3 meses me detectaron un cáncer de colon con metástasis en el hígado”, escribió en su posteo.
Según comunicó, se sometió a una operación que tuvo un “exitoso” resultado: “Ahora estoy haciendo mis correspondientes sesiones de quimioterapia con una posible operación de hígado”.
Por último, agradeció a sus seguidores y dio un panorama de cómo sigue su vida tras alejarse de los medios: “Mientras tanto, sigo en este camino que elegí hace unos años, el de la recuperación de adicciones. Sigo con mis charlas en comunidades terapéuticas y disfrutando de cada día que la vida me regala. Les mando un abrazo”.
En 2019, Medina se alejó de los medios después de que su ex pareja, Mónica Fernández, radicara una denuncia en su contra por abuso sexual, amenazas con armas de fuego y violencia de género.