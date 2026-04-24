Última temporada de Outlander. Foto: Instagram @outlander_starz

La octava temporada de Outlander avanza rápido y el momento más esperado, y también más temido por los fans, está cada vez más cerca: el episodio final que cerrará esta historia de amor, historia y aventura centrada en Claire y Jamie en la Escocia del siglo XVIII. Con mucha nostalgia, la pregunta es inevitable: ¿cuándo llega el gran final?

La exitosa saga de viajes en el tiempo, que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, se despide tras más de diez años en pantalla. Seguí leyendo para saber cuándo se estrena el episodio final.

Outlander: cuándo se estrena el último capítulo de la octava temporada

En Latinoamérica, el episodio final de Outlander llega a Disney+ el sábado 16 de mayo, desde la madrugada (generalmente a partir de las 5 a.m., hora argentina). Cabe destacar que el sábado anterior no se estrenará ningún capítulo, una pausa pensada para aumentar la expectativa de cara al esperado desenlace.

Outlander: cuándo se estrena el último capítulo de la octava temporada. Foto: Starz

Uno por uno, los episodios de la octava temporada de Outlander

Episodio 1. Soul of a Rebel - Alma de un rebelde Episodio 2. Prophecies - Profecías Episodio 3. Abies Fraseri Episodio 4. Muskets, Liberty, and Sauerkraut -Mosquetes, libertad y chucrut Episodio 5. Send for the Devil - Enviado por el Diablo Episodio 6. Blessed are the Merciful - Bienaventurados los misericordiosos Episodio 7. Evidence of Things Not Seen - Evidencia que no se ve Muskets Episodio 8. A Bit of Time - Un poco de tiempo Episodio 9. Pharos - Faros Episodio 10. And the World Was All Around Us - Y el mundo estaba todo a nuestro alrededor.

Uno por uno, los episodios de la octava temporada de Outlander. Foto: Starz

Reparto de la temporada 8 de Outlander

La última entrega se centra en Jamie (Sam Heughan) y Claire (Caitriona Balfe), ya más grandes, en el corazón de los conflictos que marcaron sus vidas. “Cuando comienza la octava temporada, Jamie y Claire pronto descubren que la guerra los ha seguido a su hogar en Fraser’s Ridge (...). Aunque han dejado atrás la guerra por la libertad de Estados Unidos, su lucha por Fraser’s Ridge apenas ha comenzado”, especifica la sinopsis.

El elenco principal se completa con Sophie Skelton, Richard Rankin, John Bell, David Berry, Charles Vandervaart e Izzy Meikle-Small. La producción ejecutiva reúne a figuras clave de la serie, entre ellas Matthew B. Roberts, Ronald D. Moore y Maril Davis, además de los propios protagonistas, Balfe y Heughan.

Reparto de la temporada 8 de Outlander. Foto: Instagram Outlander

Aunque la historia de Jamie y Claire llega a su cierre, Starz confirmó que el universo de Outlander seguirá vivo. La precuela “Outlander: Blood of My Blood”, centrada en los padres de Claire y Jamie, fue renovada para un segunda temporada, garantizando la continuidad de una de las franquicias más queridas de la televisión.