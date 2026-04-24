Outlander llega a su fin: cuándo se estrena el último capítulo y a qué hora verlo en Latinoamérica
Tras más de una década en pantalla, la serie que combinó amor, historia y viajes en el tiempo llega a su desenlace definitivo. El capítulo final se estrena en mayo en Disney+ y tendrá una pausa previa que aumentará la expectativa de los fans.
La octava temporada de Outlander avanza rápido y el momento más esperado, y también más temido por los fans, está cada vez más cerca: el episodio final que cerrará esta historia de amor, historia y aventura centrada en Claire y Jamie en la Escocia del siglo XVIII. Con mucha nostalgia, la pregunta es inevitable: ¿cuándo llega el gran final?
La exitosa saga de viajes en el tiempo, que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, se despide tras más de diez años en pantalla. Seguí leyendo para saber cuándo se estrena el episodio final.
Outlander: cuándo se estrena el último capítulo de la octava temporada
En Latinoamérica, el episodio final de Outlander llega a Disney+ el sábado 16 de mayo, desde la madrugada (generalmente a partir de las 5 a.m., hora argentina). Cabe destacar que el sábado anterior no se estrenará ningún capítulo, una pausa pensada para aumentar la expectativa de cara al esperado desenlace.
Uno por uno, los episodios de la octava temporada de Outlander
- Episodio 1. Soul of a Rebel - Alma de un rebelde
- Episodio 2. Prophecies - Profecías
- Episodio 3. Abies Fraseri
- Episodio 4. Muskets, Liberty, and Sauerkraut -Mosquetes, libertad y chucrut
- Episodio 5. Send for the Devil - Enviado por el Diablo
- Episodio 6. Blessed are the Merciful - Bienaventurados los misericordiosos
- Episodio 7. Evidence of Things Not Seen - Evidencia que no se ve Muskets
- Episodio 8. A Bit of Time - Un poco de tiempo
- Episodio 9. Pharos - Faros
- Episodio 10. And the World Was All Around Us - Y el mundo estaba todo a nuestro alrededor.
Reparto de la temporada 8 de Outlander
La última entrega se centra en Jamie (Sam Heughan) y Claire (Caitriona Balfe), ya más grandes, en el corazón de los conflictos que marcaron sus vidas. “Cuando comienza la octava temporada, Jamie y Claire pronto descubren que la guerra los ha seguido a su hogar en Fraser’s Ridge (...). Aunque han dejado atrás la guerra por la libertad de Estados Unidos, su lucha por Fraser’s Ridge apenas ha comenzado”, especifica la sinopsis.
El elenco principal se completa con Sophie Skelton, Richard Rankin, John Bell, David Berry, Charles Vandervaart e Izzy Meikle-Small. La producción ejecutiva reúne a figuras clave de la serie, entre ellas Matthew B. Roberts, Ronald D. Moore y Maril Davis, además de los propios protagonistas, Balfe y Heughan.
Aunque la historia de Jamie y Claire llega a su cierre, Starz confirmó que el universo de Outlander seguirá vivo. La precuela “Outlander: Blood of My Blood”, centrada en los padres de Claire y Jamie, fue renovada para un segunda temporada, garantizando la continuidad de una de las franquicias más queridas de la televisión.