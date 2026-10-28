José Larralde cumplió 89 años, un músico lo interceptó cerca del subte y terminaron hablando casi una hora: el encuentro que emocionó al folklore

El histórico del folklore, que viene de cumplir 89 años, fue interceptado por el músico oriundo de la localidad bonaerense de Urdampilleta en pleno subte. Foto: @rafa_doorish

José Larralde volvió a aparecer a pocos días de haber cumplido 89 años, esta vez, junto al músico de folklore Rafa Doorish, quien contó cómo fue el inesperado encuentro que mantuvieron en plena Ciudad de Buenos Aires. El cruce ocurrió sobre la avenida Independencia, cerca de la estación San José de la línea E del subte, y terminó convirtiéndose en una conversación de aproximadamente 45 minutos sobre música, pueblos bonaerenses y recuerdos del campo.

La foto de José Larralde a los 89 años y la frase con la que comenzó el encuentro

“89 octubres, Pampa querido”, escribió Doorish en la publicación que realizó en su cuenta de Instagram y acompañó con una foto de ambos. Según su relato, Larralde caminaba por la avenida Independencia cuando se produjo el encuentro, que comenzó con una reacción particular del histórico cantor.

“Ya me va a pedir una foto”, le dijo Larralde, de acuerdo con el diálogo reconstruido por el músico. Sin embargo, Doorish respondió con una referencia que cambió el rumbo de la conversación: “No, José, somos vecinos”.

Ante la sorpresa del artista, explicó que era oriundo de Urdampilleta, una localidad del partido bonaerense de Bolívar ubicada sobre la Ruta Provincial 65. “Ah, pero mirá vos, si habré pasado y cantado allá. Qué lindo, che. ¿Y qué andás haciendo acá?”, le dijo Larralde a Rafa.

La charla continuó cuando Doorish le explicó que también se dedicaba a la música y que estaba recorriendo distintos lugares con sus propias composiciones. “Cantando, ando rodando las canciones que hago, José”, le contestó. Larralde se interesó por su actividad y le preguntó qué tipo de música hacía.

José Larralde, histórico del folklore argentino. Foto: Argentina.gob.ar.

Larralde dejó en el suelo las dos bolsas que llevaba del mercado y se apoyó contra una baranda del subte para continuar conversando. Lo que había comenzado como un saludo terminó extendiéndose durante unos 45 minutos.

Según Doorish, hablaron de música, del campo, del peronismo, Huanguelén, los pueblos bonaerenses y de distintas historias que Larralde fue recordando. “Gracias Pepe querido, por tu obra y generosidad, tu tiempo y palabras”, concluyó el artista urdampilletense.

Quién es Rafa Doorish, el músico de folklore que se encontró con José Larralde

Rafa Doorish es un cantautor oriundo de Urdampilleta cuya obra combina elementos del folklore, la música rioplatense y la canción latinoamericana. En 2021 publicó Molino, un disco que contó con colaboraciones de artistas como Gustavo Santaolalla, Hugo Fattoruso, Daniel Melingo y Marta Gómez.

Por su parte, José Larralde nació el 22 de octubre de 1937 en Huanguelén, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. El pasado jueves 22 de octubre cumplió 89 años y recibió homenajes por su extensa trayectoria marcada por la milonga campera y las canciones sobre la vida rural.

El encuentro recuperó un vínculo entre dos generaciones de músicos que comparten raíces en el interior bonaerense. La foto difundida por Rafa Doorish dejó un nuevo registro público del cantor, que desde hace años mantiene una presencia alejada de los grandes escenarios y de la exposición mediática habitual.