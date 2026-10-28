comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

José Larralde cumplió 89 años, un músico lo interceptó cerca del subte y terminaron hablando casi una hora: el encuentro que emocionó al folklore

El artista Rafa Doorish se cruzó con el histórico cantor de folklore de 89 años en Buenos Aires y compartió una imagen junto al relato de una conversación que comenzó con una broma.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
José Larralde con Rafa Doorish folklore música popular
El histórico del folklore, que viene de cumplir 89 años, fue interceptado por el músico oriundo de la localidad bonaerense de Urdampilleta en pleno subte. Foto: @rafa_doorish
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

José Larralde volvió a aparecer a pocos días de haber cumplido 89 años, esta vez, junto al músico de folklore Rafa Doorish, quien contó cómo fue el inesperado encuentro que mantuvieron en plena Ciudad de Buenos Aires. El cruce ocurrió sobre la avenida Independencia, cerca de la estación San José de la línea E del subte, y terminó convirtiéndose en una conversación de aproximadamente 45 minutos sobre música, pueblos bonaerenses y recuerdos del campo.

La foto de José Larralde a los 89 años y la frase con la que comenzó el encuentro

“89 octubres, Pampa querido”, escribió Doorish en la publicación que realizó en su cuenta de Instagram y acompañó con una foto de ambos. Según su relato, Larralde caminaba por la avenida Independencia cuando se produjo el encuentro, que comenzó con una reacción particular del histórico cantor.

“Ya me va a pedir una foto”, le dijo Larralde, de acuerdo con el diálogo reconstruido por el músico. Sin embargo, Doorish respondió con una referencia que cambió el rumbo de la conversación: “No, José, somos vecinos”.

Ante la sorpresa del artista, explicó que era oriundo de Urdampilleta, una localidad del partido bonaerense de Bolívar ubicada sobre la Ruta Provincial 65. “Ah, pero mirá vos, si habré pasado y cantado allá. Qué lindo, che. ¿Y qué andás haciendo acá?”, le dijo Larralde a Rafa.

Contenido Recomendado

Fue peón rural, conoció a Jorge Cafrune en un asado y vendió 30.000 discos en un mes:José Larralde, la leyenda del folklore que cumplió 89 años

Fue peón rural, conoció a Jorge Cafrune en un asado y vendió 30.000 discos en un mes: José Larralde, la leyenda del folklore que cumplió 89 años

En 1967, José Larralde grabó un clásico del folklore con raíces mapuches:46 años después, llegó a Breaking Bad y desató un escándalo por las regalías

josé larralde en un capítulo de breaking bad con la canción quimey neuquén folklore argentino

La charla continuó cuando Doorish le explicó que también se dedicaba a la música y que estaba recorriendo distintos lugares con sus propias composiciones. “Cantando, ando rodando las canciones que hago, José”, le contestó. Larralde se interesó por su actividad y le preguntó qué tipo de música hacía.

José Larralde
José Larralde, histórico del folklore argentino. Foto: Argentina.gob.ar.

Larralde dejó en el suelo las dos bolsas que llevaba del mercado y se apoyó contra una baranda del subte para continuar conversando. Lo que había comenzado como un saludo terminó extendiéndose durante unos 45 minutos.

Según Doorish, hablaron de música, del campo, del peronismo, Huanguelén, los pueblos bonaerenses y de distintas historias que Larralde fue recordando. “Gracias Pepe querido, por tu obra y generosidad, tu tiempo y palabras”, concluyó el artista urdampilletense.

Quién es Rafa Doorish, el músico de folklore que se encontró con José Larralde

Rafa Doorish es un cantautor oriundo de Urdampilleta cuya obra combina elementos del folklore, la música rioplatense y la canción latinoamericana. En 2021 publicó Molino, un disco que contó con colaboraciones de artistas como Gustavo Santaolalla, Hugo Fattoruso, Daniel Melingo y Marta Gómez.

Por su parte, José Larralde nació el 22 de octubre de 1937 en Huanguelén, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. El pasado jueves 22 de octubre cumplió 89 años y recibió homenajes por su extensa trayectoria marcada por la milonga campera y las canciones sobre la vida rural.

El encuentro recuperó un vínculo entre dos generaciones de músicos que comparten raíces en el interior bonaerense. La foto difundida por Rafa Doorish dejó un nuevo registro público del cantor, que desde hace años mantiene una presencia alejada de los grandes escenarios y de la exposición mediática habitual.

José LarraldeFolkloreMúsica
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Dolor en la música popular:murió a los 63 años una reconocida cantante y docente argentina que fusionó el jazz con el folklore

    Dolor en la música popular: murió a los 63 años una reconocida cantante y docente argentina que fusionó el jazz con el folklore

  2. La Edad Dorada vuelve a HBO:quiénes son las personas reales que inspiraron los personajes de la serie

    La Edad Dorada vuelve a HBO: quiénes son las personas reales que inspiraron los personajes de la serie

  3. A los 16 años tocaba folklore en la calle, en 2009 apareció en Crónica y recibió un llamado inesperado de Paz Martínez:la carrera de Nahuel Pennisi

    A los 16 años tocaba folklore en la calle, en 2009 apareció en Crónica y recibió un llamado inesperado de Paz Martínez: la carrera de Nahuel Pennisi

  4. Murió Marcelo Trepat, reconocido actor de “Montaña rusa”, “La niñera” y “Los simuladores”

    Murió Marcelo Trepat, reconocido actor de “Montaña rusa”, “La niñera” y “Los simuladores”

  5. Lágrimas en el folklore:murió a los 70 años una voz histórica del chamamé que llevó la música popular por el mundo durante más de 5 décadas

    Lágrimas en el folklore: murió a los 70 años una voz histórica del chamamé que llevó la música popular por el mundo durante más de 5 décadas
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Bullrich reconoció la victoria de Lula en Brasil y cuestionó a la Justicia por el caso de Flávio Bolsonaro:“La voluntad popular se respeta”

Patricia Bullrich y Lula da Silva

Qué dijo Javier Milei en su primera aparición tras el triunfo de Lula y la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina

El Gobierno habilitó un teléfono para asistir a los argentinos afectados por la tragedia ferroviaria en España

Máximo Kirchner cuestionó la política económica del Gobierno, reclamó mejores salarios y destacó el liderazgo de Cristina

Economía

Cierran los bancos durante 5 días en noviembre:cuándo y por qué será el nuevo feriado bancario en Argentina

Cierran los bancos durante 5 días en noviembre: cuándo y por qué será el nuevo feriado bancario en Argentina

Nuevo sueldo de empleadas domésticas:cuánto se paga por hora y por mes en noviembre de 2026 con el aumento

Cómo se calcula el aguinaldo para empleadas domésticas en diciembre 2026

Fabricantes de calzados realizaron un “zapatazo” solidario en Plaza de Mayo para protestar por la crisis del sector

Internacionales

Tragedia en España:cuáles son las posibles causas del choque de trenes que dejó 68 muertos

Llegan los primeros heridos al Hospital Universitario de Toledo.

Pedro Sánchez y sus declaraciones sobre el accidente fatal de trenes en España:“Si ha habido negligencias se sabrá”

Una combi brasileña, un operativo policial y un avión privado:cómo salió Flávio Bolsonaro de Argentina para desembarcar en Estados Unidos

Así llegó Flávio Bolsonaro a Miami tras cruzar la frontera de Brasil con Argentina:el avión privado despegó desde Puerto Iguazú