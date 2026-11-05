José Larralde llevó su folklore a Paraguay y España, pero se negó a cantar fuera de Argentina: la convicción que mantuvo al cantor en su tierra

Referente del folklore argentino, cuya obra llegó a países como Paraguay y España pese a su decisión de no cantar fuera del país. Foto: Ahora 23

José Larralde logró que su folklore llegara a Paraguay, España, Estados Unidos y otros países sin haber actuado fuera de Argentina. Nacido el 22 de octubre de 1937 en Huanguelén, provincia de Buenos Aires, el referente de la música popular construyó una trayectoria internacional a través de sus grabaciones, pero rechazó invitaciones para presentarse en el extranjero.

La decisión de José Larralde quedó reflejada en una entrevista recuperada por el periodista Eduardo Barone en Clarín en octubre de 2022. El músico contó que recibió propuestas internacionales que podrían haberle permitido ganar dinero y ampliar su carrera, pero eligió rechazarlas.

Una de esas invitaciones fue para actuar en el Carnegie Hall, una reconocida sala de conciertos de Nueva York. Según explicó, aquella oportunidad nunca despertó su interés porque prefería sostener con sus acciones lo que expresaba en sus canciones.

El hombre que convirtió el folklore en denuncia. Foto: Wikipedia

El episodio más significativo ocurrió durante la presidencia de facto de Lanusse, cuando el Gobierno lo invitó a representar a Argentina en España. Larralde consideró contradictorio viajar al extranjero para interpretar composiciones que denunciaban las desigualdades de su propio país.

Su respuesta quedó sintetizada en una frase que el artista recordó años después: “Yo las cosas de mi casa las ventilo en mi casa”. Así explicó por qué prefería mantener sus actuaciones dentro del territorio argentino.

Foto de José Larralde cantando en el Festival de Baradero en 1969 Foto: Revista Folklore

Cómo llegó el folklore de José Larralde a Paraguay sin que el cantor viajara al exterior

Aunque Larralde rechazó actuar en el extranjero, sus canciones consiguieron una difusión internacional. La Secretaría de Cultura de la Nación identifica expresamente a Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile, México, Colombia, Venezuela, España, Alemania y Australia entre los países donde su obra alcanzó popularidad.

El reconocimiento también aparece documentado por la Fundación Konex, que destacó la circulación internacional de sus composiciones cuando repasó su trayectoria artística.

Su repertorio incluye más de 600 obras compuestas, según ambas instituciones. Entre las más conocidas figuran Herencia pa’ un hijo gaucho, Cimarrón y tabaco y Un viento de aquel lao’.

La llegada de su música a Paraguay muestra cómo las grabaciones permitieron ampliar el alcance de un cantor que había decidido limitar sus presentaciones en vivo a la Argentina. A pesar de su trascendencia, no hay registros verificados sobre un recital suyo en territorio paraguayo.

José Larralde. Foto: NA.

De trabajar en el campo a convertirse en una figura del folklore argentino

Antes de consolidarse como músico, Larralde desempeñó distintos oficios rurales. Trabajó como alambrador, albañil, mecánico y soldador, experiencias que posteriormente aparecieron reflejadas en sus composiciones.

Su carrera recibió un impulso decisivo de Jorge Cafrune, quien interpretó canciones de su autoría en el Festival de Cosquín de 1967. Entre ellas estuvo Sin pique, distinguida durante aquella edición del encuentro folklórico.

Un año después, el disco El sentir de José Larralde vendió 30.000 copias en un mes, según la revista Folklore, citada por la Secretaría de Cultura.

Con el paso de las décadas, su música también encontró nuevos públicos a través del rock argentino. Ricardo Iorio incorporó canciones suyas al repertorio de Hermética, acercando su obra a oyentes que provenían de otro género musical.